Google Maps parle avec un accent incompréhensible: voici comment régler le bug

« Ça semble se produire seulement depuis la dernière mise à jour d’Android 12″ , remarque un Internaute sur un forum officiel de Google. « Seigneur, ça m’a fait saigner des oreilles sur la route » , se plaint un autre Internaute sur le réseau social Reddit. Dans quelles conditions est-ce que ce bug se déclenche? Les questions pleuvent sur les forums spécialisés mais aucune réponse officielle n’est encore tombée.

En attendant que le problème soit réglé, certainement via une mise à jour de l’application Google Maps, il est possible de revenir à un guidage vocal correct via cette petite manipulation:

– Ouvrir l’application Google Maps.

– Lancer le guidage vocal vers une destination de votre choix.

– Sur le bas de l’écran de navigation, faire glisser le doigt du bas de l’écran vers le haut pour agrandir la fenêtre des options.

– Appuyer sur Paramètres .

– Appuyer sur Sélection de la voix .

– Appuyer sur Français au détriment de Français Prononce les noms de rues .

Voici comment corriger écran par écran le bug qui touche le guidage vocal en français sur l’application mobile Google Maps. ©Captures d’écran

Ces soucis d’accent inattendu ne sont visiblement pas neufs. En septembre 2021, le site 9to5Google faisait état d’un bug qui injectait de manière aléatoire un accent indien dans le guidage en anglais .

