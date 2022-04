Les 4 meilleurs packs pour tout combiner après la hausse des prix: Internet, TV, fixe, mobile

Dans cette valse des prix revus et corrigés, les packs sont particulièrement touchés. Parmi eux, le pack quadruple play (Internet, TV, fixe, mobile) reste plus que jamais une formule populaire. Fin 2021, 668000 clients Proximus payaient en moyenne 97,80 € par mois pour combiner quatre services sur une même facture.

Ces données seront bientôt obsolètes. Le 1er mai, les packs Flex de Proximus coûteront 4 € de plus par mois. Chez Orange, l’option ligne fixe grimpera le 1er juin de 10 € à 12 € par mois. Ce ne sont que quelques exemples des hausses en pagaille.

31 abonnements comparés pour vous aider à choisir

Dans ces conditions, quel pack quadruple play choisir? Nous comparons dans le tableau ci-dessous 31 abonnements qui marient Internet, TV, ligne fixe et une carte SIM. Ce comparatif tient compte de toutes les augmentations, même celles planifiées en mai et en juin.

Sous le tableau, nous désignerons les 4 meilleurs packs selon 4 critères:

1. Le plus équilibré

2. Le plus généreux

3. Le plus familial

4. Le plus rapide

1. Le plus équilibré

Ce pack assure des performances cohérentes et satisfaisantes dans tous les domaines: vitesse Internet correcte, fixe illimité en Belgique, carte SIM avec appels illimités et un bon quota de data. Orange remplit ces conditions contre 81 € par mois, à distance respectable de VOO (87 €) et Proximus (100,99 €).

Revers de la médaille, cette formule coûtait 75 € par mois fin 2021, avant les deux salves d’augmentations de 2022 (17 janvier, 1er juin).

2. Le plus généreux

Le bonus TV à choisir entre Be tv, VOOsport world et Family Fun est incontestablement le point fort de ce pack qui combine aussi vitesse Internet à 400 Mbps et une carte SIM confortable (appels illimités, 15 GB de data).

Un coup d’œil dans le rétroviseur nous rappelle que cet abonnement était facturé 95 € voici un an. Son unique évolution: la data en continu. Désormais, une fois le quota mensuel de 3G/4G atteint, il est toujours possible de surfer à la vitesse réduite de 512 kbps.

3. Le plus familial

Le pack quadruple play à vocation familiale est celui qui permet d’ajouter des cartes SIM à tarif préférentiels. À ce petit jeu, Proximus tire son épingle du jeu. L’opérateur autorise jusqu’à six cartes SIM sur une même facture. L’abonnement mobile supplémentaire de base (appels illimités, 5 GB) est compétitif.

Depuis le remaniement de ses "abos" mobiles, VOO a sérieusement réduit l’écart. Carte SIM supplémentaires dans les packs VOO: 10 € par mois (appels illimités, 5 GB), 15 € par mois (appels illimités, 10 GB), 25 € par mois (appels illimités, 30 GB). Le câblo-opérateur accepte jusqu’à cinq cartes SIM sur une même facture.

4. Le plus rapide

Internet à très haute vitesse (1 Gbps, gigabit par seconde) n’est pas encore disponible pour tous en Wallonie. Il faut soit être connectable à la fibre de Proximus, soit habiter dans un quartier de Charleroi, Wavre ou Charleroi couvert par l’option Gigaboost de VOO (15 € par mois, uniquement dans un pack Max).

Si VOO facture au prix fort le gigabit par seconde, Proximus l’intègre dans une option à 11 € par mois qui comprend aussi la ligne fixe, un appareil Wi-Fi Booster, l’accès à l’application Family life Premium.

