Orange augmente les prix des abonnements mobiles: jusqu’à 36 € de plus par an

Voici les détails des augmentations appliquées dès le 1er juin 2022:

– Orange Go Light. 11 € par mois au lieu de 10 € (+10%). 150 minutes d’appel, SMS illimités, 2 GB de data au lieu de 1,5 GB.

– Orange Go Plus. 21 € par mois au lieu de 20 €(+5%). Appels et SMS illimités, 11 GB de data au lieu de 10 GB.

– Orange Go Intense. 32 € par mois au lieu de 30 €(+6,66%). Appels et SMS illimités, 17 GB de data au lieu de 15 GB.

– Orange Go Extreme. 43 € par mois au lieu de 40 €(+7,5%). Appels et SMS illimités, 70 GB de data au lieu de 60 GB.

– Orange Go Extreme Special Edition. 33 € par mois au lieu de 30 € (+10%). Appels et SMS illimités, 70 GB de data au lieu de 60 GB.

Comme le montre le tableau ci-dessous, ces augmentations se répercutent partiellement dans les packs et sur les factures qui rassemblent plusieurs abonnements mobiles:

Voici les détails des ristournes accordées en cas de cumul des cartes SIM.En orange, les prix appliqués à partir de 1er juin 2022. ©Capture d’écran

Les packs Orange également plus chers

Après les augmentations déjà appliquées le w17 janvier 2022, les packs Orange seront à nouveau touchés le 1er juin 2022. Des produits et des options fixes coûteront plus cher:

– Orange TV. 17 € par mois au lieu de 16 €.

– Fixed Phone. 12 € par mois au lieu de 10 €.

– Home Flybox (15 GB). 17 € par mois au lieu de 15 €.

– Home Flybox (150 GB). 22 € par mois au lieu de 20 €.

« En raison de la situation économique actuelle qui nous touche tous et toutes dans notre quotidien, commente Orange Belgique,nous sommes contraints d’augmenter les prix de certaines de nos offres mobiles et fixes à partir du 1er juin afin de continuer à garantir la qualité de nos services. »

L’actu des opérateurs télécoms en Belgique

+ 5 astuces pour réduire sa facture Proximus, VOO ou Orange

+ Proximus va basculer en HD trois chaînes étrangères populaires

+ Orange change de décodeur TV: quels sont les plans de Proximus et VOO?