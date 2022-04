Sony réinvente le PlayStation Plus : un service enfin au niveau de Microsoft?

Concrètement, le PlayStation Plus sera décliné en trois formules:

1. PlayStation Plus.8,99 € par mois. Comprendra: le jeu en ligne, les jeux du mois, des réductions exclusives, etc.

2. PlayStation Plus Extra.13,99 € par mois. Comprendra en plus: « […] un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits de notre catalogue PlayStation Studios et de nos partenaires tiers. »

3. PlayStation Plus Premium.16,99 € par mois. Comprendra en plus: « […] environ 340 jeux supplémentaires, dont: des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud; un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP. »

Le PlayStation Plus comprend une seule formule d’abonnement actuellement.Après fusion avec le PlayStation Now, le service en comprendra trois à partir de juin 2022. ©Capture d’écran

Dans les grandes lignes, la nouvelle formule de base est similaire à la formule de base actuelle. Centré sur l’accès en streaming, le PlayStation Now est intégré à l’abonnement haut de gamme PlayStation Premium (16,99 € par mois).

Que comprendra le catalogue de 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5 disponible dans le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium? « Au lancement du service », rassure Sony, »nous prévoyons d’inclure des jeux comme Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. »

Microsoft toujours en tête

Malgré ces efforts de Sony, Microsoft continue de mener la danse avec le Xbox Game Pass Ultimate. Dans sa formule à 12,99 € par mois, cet abonnement pour les consoles Xbox marie le jeu en ligne, un catalogue de plus de 450 jeux, l’accès aux titres Xbox Game Studios le jour de leur sortie, l’accès au catalogue EA Play, etc.

Immense atout, la possibilité de télécharger les jeux Xbox Games Studio le jour de leur sortie a permis aux abonnés Xbox Game Pass de découvrir sans plus attendre des titres commeForza Horizon 5,Gears 5,Halo Infinite,Flight Simulator, etc.

+ Ci-dessous la bande-annonce de Forza Horizon 5:

Dans le camp adverse, Sony n’envisage pas pour l’instant de permettre aux abonnés PlayStation Plus de bénéficier dès leur sortie des jeux produits par ses studios. Tout au plus l’abonnement PS Plus Premium permettra-t-il de… tester certaines nouvelles sorties. « Des versions d’essai à durée limitée », précise le géant japonais, « seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter. »

