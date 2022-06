Comment demander à Google de flouter sa maison sur Google Maps

Voici comment consulter tout ce que Google sait de vous

C’est une question légitime : qu’est-ce que Google sait de moi, sait sur moi ? Le géant américain collecte 1001 données sur vous, via Android et le smartphone, le navigateur Chrome, vos recherches, etc. Heureusement, il est possible de limiter cette collecte compulsive proche de l’espionnage.