Le prix du bois de chauffage n’a jamais été aussi bas depuis un an en Belgique : le moment de commander un stère ?

En deux mois, le prix moyen du bois de chauffage vient de diminuer de 5 %. Depuis janvier 2023, la tendance pour le prix moyen des bûches est à la baisse: -11 %. Bien insuffisant pour contrer la hausse de près de 70 % encaissée en 2022.

Est-ce le moment de commander votre bois de chauffage?

C’est tentant de vouloir faire sa réserve de bois de chauffage en ce mois d’octobre. Plusieurs éléments doivent cependant être pris en compte dans votre décision. Le premier est que les prix devraient rester élevés encore quelques mois. C’est notamment dû au temps de séchage, à la forte demande et à la valeur réelle des bûches.

Toutefois, l’emballement de prix que la Wallonie a connu lors des ventes communales de bois à couper semble se tasser, d’après les premières ventes, les prix seraient même divisés par deux par rapport à 2022.

Le retour du bois “demi-sec”

L’envolée des prix du bois de chauffage pousse certains à être moins regardant à ce qu’ils mettent dans leur poêle et courant de cette année, des experts ont noté la réapparition du bois demi-sec. Pour être brûlé, un bois doit avoir au moins séché à l’air libre durant 2 ans (minimum). Comme son nom l’indique, le bois demi-sec n’a pas fini ce cycle. Or, vu son prix plus attractif, certains utilisateurs pensent faire une bonne affaire en le brûlant directement mais “brûler du bois demi-sec, c’est un mauvais calcul pour votre portefeuille et pour l’environnement.”

Comment s’assurer que le bois est sec

Pour éviter d’utiliser par mégarde du bois mouillé, un expert de Valbiom conseille l’achat d’un humidimètre (comptez une vingtaine d’euros). “Il faut que l’humidité au centre du bois soit inférieure à 18 % ”. Autre technique (et c’est peut-être la plus efficace), si vous ne disposez pas de cet outil : claquez deux bûches, l’une contre l’autre. “Si elles sonnent creux, c’est que le bois est assez sec. ”

Stère de bois : de quoi parle-t-on?

Sur base de quoi l’asbl Valbiom a-t-elle calculé sa moyenne de prix ? Il s’agit du prix moyen constaté pour “minimum 6 stères de bois durs (hêtre, chêne, charme), secs, recoupés en 33 ou 50 cm, hors livraison”. Précision du chef de projet bois-énergie et chimie du bois : “Dans les faits, la majorité des prix relevés concernent des bûches de 33 cm.”