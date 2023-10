Dacia, Tesla, Volvo : ce que nous apprennent les meilleures ventes de véhicules neufs en Belgique à l’approche de 2024

1. Voitures, motos et utilitaires en progression

“Tendance globale positive” : c’est en ces termes que la Fédération de l’automobile belge résume (sobrement) les livraisons et immatriculations des véhicules neufs à l’issue du 3e trimestre de l’année. Neuf premiers mois au terme desquels l’ensemble des segments (voitures, motos, utilitaires légers et lourds) a progressé plus ou moins fortement par rapport à 2022.

“Les deux-roues motorisés et les véhicules utilitaires lourds de plus de 16 tonnes réalisent même des résultats supérieurs à ceux de la moyenne du marché des dix dernières années”, se félicitent encore les professionnels du secteur.

Boosté par un raccourcissement progressif des délais de livraison – certains véhicules ont été remis après plusieurs mois de retard – et par des commandes d’entreprises, le marché des voitures neuves devrait pouvoir clôturer 2023 avec un résultat proche des 470.000 immatriculations et signer dans le même temps sa meilleure performance de la décennie 2020.

2. Le boom des voitures électriques

Autre tendance forte des neuf premiers mois, les véhicules électriques continuent de séduire de plus en plus de Belges.

Si la motorisation essence demeure la plus populaire auprès des conducteurs, elle continue – comme la motorisation diesel – de perdre des parts de marché dans les immatriculations neuves. Un recul très net (entre 5 % et 7 %) qui profite surtout aux hybrides et aux électriques.

“La solution privilégiée par les particuliers est la motorisation hybride autorechargeable (HEV), moins contraignante et moins onéreuse à l’achat que ses cousines “à prises” ”, détaille la Febiac. “Le marché est totalement différent du côté des clients professionnels, où les voitures rechargeables par l’entremise d’une prise de courant (BEV&PHEV) sont désormais majoritaires avec 52,4 % de parts de marché. La fiscalité sur les voitures de société n’est bien entendu pas étrangère à l’obtention de ce résultat. ”

3. La Wallonie à l’essence, la Flandre à l’électrique

En pleine mutation, le marché de l’automobile belge ne progresse toutefois pas de la même façon des deux côtés de la frontière linguistique.

Contrairement à la Flandre où deux modèles électriques (la Tesla Model Y et la Volvo XC40) figurent actuellement en tête des ventes pour 2023, la Wallonie reste assez frileuse et continue de privilégier des motorisations essence, comme la Dacia Sandero.