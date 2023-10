“Sur Amazon Belgique, il y a un réel engouement des consommateurs pour les marques locales”

Au bout d’un an, quel bilan tirez-vous de la présence d’Amazon en Belgique ?

Il y avait deux raisons de lancer un site spécifique en Belgique. D’une part, il y avait encore une bonne part du public belge à séduire et à convaincre de rejoindre notre communauté. Et d’autre part, il existe une quantité importante d’entrepreneurs belges qui mériteraient d’être connus dans le monde. Ces deux objectifs, nous pensons les avoir atteints durant la première année d’Amazon.com.be : nous voyons à la fois des internautes belges devenir des clients réguliers mais aussi des petites et moyennes entreprises proposer leurs articles sur notre site et profiter du trampoline que nous représentons. De 14.000 références belges il y a un an, nous en proposons 36.000 désormais dans notre catégorie “Brands of Belgium”. Il y a donc un vrai engouement pour notre plateforme 100 % belge.

Quelles sont les tendances spécifiques d’Amazon.be par rapport aux sites français ou allemand, par exemple ?

En Belgique, une des tendances les plus marquantes de l’année écoulée concerne justement l’attrait des internautes pour les marques locales. Il suffit de regarder les articles qui se vendent mieux comme Gimber (une boisson, NDLR) ou Loop (des bouchons d’oreille, NDLR) pour se rendre compte que les consommateurs belges aiment et achètent ce qui se fait dans leur pays. Il n’y a donc pas que les prix bas et les courts délais de livraison qui font le succès d’Amazon en Belgique.

En Belgique, la société Amazon a-t-elle peur de la concurrence en ligne étrangère, notamment chinoise ?

Dans notre entreprise, nous visons surtout à satisfaire nos clients. Évidemment, dans l’univers de l’e-commerce, on ne peut pas nier que la concurrence se fait de plus en plus pressante, y compris en Belgique, mais nous le voyons avant tout comme une source de motivation. Chez Amazon, nous ne sommes donc pas inquiets car nous sommes persuadés que répondre aux attentes des consommateurs, soutenir l’économie locale et proposer des solutions durables pour des livraisons optimales fait partie des clés du succès. Et c’est pourquoi on s’engage sur tous ces points.

Pourquoi les prix affichés sur Amazon.com.be sont-ils parfois plus élevés que ceux affichés sur Amazon.fr, par exemple ?

Disons que c’est la même chose lorsque vous passez la frontière pour acheter du beurre : le prix d’un même article peut varier sensiblement d’un pays à l’autre. Chez Amazon aussi, nous sommes dépendants des marchés nationaux. Mais ce que je peux assurer, c’est que les prix pratiqués sur notre site belge font partie des plus bas du pays.

Certains consommateurs relèvent aussi la différence d’options entre l’abonnement belge d’Amazon Prime et l’abonnement français…

En effet, actuellement, les Belges qui sont abonnés à l’offre payante Prime ne disposent pas forcément des mêmes options que leurs voisins. Notre objectif est donc d’essayer d’améliorer un peu plus encore la qualité des services offerts. Toutefois, le package qui est offert actuellement dans notre pays semble convenir à beaucoup d’abonnés. Et ça, c’est sans doute dû aussi au tarif spécifique de 2,99€/mois (ou 25€/an) qui est en vigueur en Belgique (contre 6,99€/mois ou 69,9€/an en France, par exemple).

Actuellement, Amazon possède un centre de livraison à Anvers : peut-on imaginer d’autres investissements en Wallonie ou à Bruxelles dans les prochaines années ?

Pour le moment, aucune décision n’a été prise dans ce sens. Je ne peux donc pas vous dire si Amazon va se développer dans le sud du pays, mais il est clair que nous restons attentifs aux besoins de nos clients. Et s’il apparaît clairement que nous avons besoin de nous agrandir pour satisfaire les consommateurs, nous ferons les investissements qui s’avèrent nécessaires.

Quelles sont les ambitions d’Amazon Belgique pour l’année à venir ?

Nous voulons surtout concentrer notre action sur trois points : proposer des prix bas, continuer à élargir la gamme de produits disponibles sur notre site et faciliter la vie de nos clients avec notamment un service de livraison optimal. Mais à côté de ça, nous souhaitons aussi investir dans l’économie belge en lançant une “e-académie” gratuite dont le but sera d’aider les entrepreneurs du pays à oser l’e-commerce.