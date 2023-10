Inflation plus faible et niveau de vie majoritairement préservé : la Belgique, bon élève européen en période de crise ?

Après une année 2022 très compliquée où l’inflation belge a atteint des sommets, le taux national poursuit donc son impressionnante baisse entamée en janvier 2023. Une accalmie d’autant plus remarquable quand on la compare avec celle, plus lente, amorcée à peu près au même moment par l’ensemble de la zone Euro.

Dans une zone Euro où les situations divergent encore beaucoup selon les États – les pays de l’est, comme la Slovaquie, paient encore très cher leur proximité géographique avec le conflit russo-ukrainien et leur dépendance à l’énergie russe –, la Belgique semble donc tirer son épingle du jeu. Et ce, y compris face à ses pays voisins.

Grâce à une politique ciblée, Bruxelles parvient à maîtriser le taux d’inflation à un taux globalement plus bas que celui de la France et de l’Allemagne, notamment. Là où ses deux grands voisins ne parviennent pas encore à passer sous la barre des 4 %, la Belgique reste sous ce seuil depuis le mois d’avril. De quoi donner un peu plus de pouvoir d’achat à ses concitoyens, comme semble d’ailleurs l’indiquer un sondage (*) publié ce vendredi.

D’après le 3e baromètre de l’organisme de crédit Cofidis, 65 % des Belges interrogés affirment que leur niveau de vie n’a pas changé malgré l’inflation. Mieux, 9 % des personnes sondées déclarent même mieux vivre en 2023 qu’il y a un an.

Autre statistique intéressante : si 26 % des Belges – principalement francophones – estiment que leur niveau de vie est moins bon aujourd’hui, 61 % des sondés considèrent encore que leur pouvoir d’achat est correct. Signe qu’ils sont nombreux à plutôt bien résister à la crise économique actuelle.

Point négatif, malgré tout : plus de deux tiers des répondants (67 %) pensent que leur pouvoir d’achat n’augmentera pas au cours des trois prochaines années. Une impression d’autant plus partagée chez les Belges qui ont un enfant à charge et chez les personnes âgées de plus de 55 ans.

Près de 6 Belges sur 10 épargnent encore

Outre le fait qu’ils vivent assez correctement, près de la moitié des Belges interrogés (49 %) par Cofidis affirment avoir réussi, comme en 2022, à boucler leur fin de mois sans difficultés… à condition de ne pas faire d’achats inconsidérés.

“Plus de la moitié des Belges (59 %) sont parvenus à mettre de l’argent de côté, contre 30 % qui n’ont pas réussi à épargner malgré les efforts consentis”, détaille un communiqué de l’organisme de crédit. “Près de la moitié des Belges (46 %) déclarent ne manquer de rien pour vivre confortablement. ”

Réduisant surtout les achats superflus et adaptant leur alimentation pour préserver leur niveau de vie, les Belges s’intéresseraient également de plus en plus aux crédits à la consommation pour faire face à des dépenses imprévues.

Selon l’étude de Cofidis, un quart des Belges déclare “déclarent avoir besoin de moins de 1 000€ par mois supplémentaires pour se sentir financièrement confortables”. Et “seulement 1,8 % déclare avoir besoin de plus de 2.000 euros mensuels supplémentaires” pour faire face aux dépenses de la vie courante.

(*) L’étude en ligne a été réalisée par le bureau d’études de marché iVOX pour Cofidis auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 Belges.