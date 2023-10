Ventes et prix des maisons et des appartements : comment se porte le marché immobilier en Belgique

Des transactions en baisse

Parmi les indicateurs qui en disent souvent long sur la santé du marché immobilier, les transactions recensées entre janvier et septembre 2023 ont chuté de 3,1 % pour l’ensemble de la Belgique par rapport à la même période en 2022.

Excepté dans le Hainaut, la province de Namur et le Brabant wallon, où les logements trouvent plus facilement acquéreurs, les biens belges partent donc globalement moins vite durant les trois derniers trimestres (-4,3 % en août, par exemple) que l’année passée à pareille époque. Ce qui s’explique principalement, selon Renaud Grégoire, le porte-parole de Fednot, par “l’incertitude qui plane autour des taux d’intérêt hypothécaires”.

Dans un marché en quête d’un second souffle, la Flandre – où les ventes immobilières ont chuté de 5 % en un an et même de 7,2 % en août – accuse clairement plus le coup que la Wallonie où le marché reste stable (+0,1 %) depuis janvier malgré une forte accalmie dans le Luxembourg (-6,3 %). « Sans doute est-ce un juste retour des choses après une année 2022 avec des transactions plus rythmées au nord du pays”, estime la Fédération du notariat.

Des prix de plus en plus stables

Si le nombre de biens vendus diminue, le prix des logements, lui, se stabilise peu à peu. D’après Fednot, en Belgique, une maison vendue entre janvier et septembre 2023 coûtait ainsi 0,9 % plus cher (321.993 €) que la même habitation cédée en 2022. Et au sud du pays, cette (légère) hausse avoisine également le pourcent (+1,1 %) malgré une baisse plus marquée (-1,5 %) dans le Brabant wallon.

“Au niveau des prix, même si tous les segments ne réagissent pas de façon similaire, on ne note pas encore de baisse spectaculaire”, jugent les notaires belges. “À l’heure actuelle, il s’agit davantage d’un réajustement. ”

Autre constat lié à l’évolution du marché : le prix moyen des appartements en Belgique augmente un peu plus que celui des maisons. Exemple le plus flagrant dans le Namurois où la valeur d’un studio (211.994 €) a grimpé de 9 % en l’espace d’un an. Signe, peut-être, que les propriétaires en devenir se ruent désormais plus sur les logements moins onéreux que sur des villas devenues trop chères.

Des jeunes acquéreurs de plus en plus rares

Enfin, dans un pays où les acquéreurs des neuf derniers mois étaient âgés en moyenne de 39,9 ans, la part des acheteurs de moins de 30 ans (29 %) a encore diminué par rapport à 2022 (30,3 %). Avec, comme exemple le plus marquant, celui du Brabant wallon où les jeunes représentaient 20 % des investisseurs immobiliers en 2018 contre seulement 18 % cinq ans plus tard.