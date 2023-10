Risque de pénurie de diesel cet hiver : “Le retour du litre à 1,50 euro, ce n’est pas pour tout de suite”

Au sujet de l’embargo européen, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants se veut rassurante et relativise les propos de l’agence. “Il y a des pays européens qui sont bien plus dépendants du pétrole russe que ne l’est la Belgique.” En plus de 10 mois, les raffineurs européens et belges ont pu trouver des alternatives grâce au pétrole en provenance de Norvège, du Qatar ou des États-Unis. “Si ces alternatives engendrent des coûts de transports plus importants que le diesel russe, elles permettent de répondre en temps et en heure aux besoins du consommateur”. Olivier Neirynck l’affirme, il n’y a “pas lieu de paniquer aujourd’hui quant à des difficultés d’approvisionnement en Belgique”.

Impact du conflit israélo-palestinien plus léger que prévu

Depuis la tragique offensive de samedi conduite en Israël par le Hamas, certains observateurs craignaient des retombées sur le prix du baril de pétrole. “Lundi dernier, j’aurais conseillé à tout le monde de commander tout de suite du mazout.” Pourtant, le baril n’a augmenté que d’un dollar ce matin, preuve que “les investisseurs sur les marchés boursiers sont relativement confiants pour les prochaines semaines”. Si le conflit israélo-palestinien venait à s’étendre au Moyen-Orient, des difficultés d’approvisionnement seront à craindre, “mais une telle escalade ne semble pas d’actualité” nuance le directeur technique de la Brafco.

La tendance serait donc à la stabilisation malgré ces tensions géopolitiques qui tendent le marché. “Retrouver un litre de diesel à 1,50 euro, ce ne sera pas pour tout de suite. Le maintien à 1,70 euro comme aujourd’hui est raisonnablement envisageable.”

”N’attendez pas d’être à sec pour commander du mazout”

Assez logiquement, la tendance est la même pour le mazout de chauffage. “Les prix ne vont pas baisser de manière drastique cet hiver, on va devoir l’oublier. L’euro au litre est un prix relativement réaliste qui ne va pas baisser.”

Pour autant, n’attendez pas le dernier moment avant de remplir votre cuve cet hiver. “Personne n’a envie de se retrouver trois ou quatre jours sans eau chaude en hiver. N’attendez pas d’être complètement à sec car ça risque de bloquer au niveau des délais de livraison”, avertit Olivier Neirynck.