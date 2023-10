Les pots de Nutella bientôt plus chers dans les rayons des supermarchés ?

Alors que le ministère de l’agriculture et de la sylviculture turc tablait déjà sur une baisse de la production des noix (718.000 tonnes) de 13 % en début d’année, les premières estimations sur le terrain sont encore plus pessimistes. Les paysans s’attendant à récolter entre 620.000 et 650.000 tonnes, au final.

“Lorsque la récolte a commencé, les agriculteurs ont signalé des rendements beaucoup plus faibles, ce qui a fait grimper les prix en Turquie”, explique Jara Zicha, un analyste de Mintec, une société spécialisée dans l’agroalimentaire, cité dans le journal “De Tijd”.

D’après les observateurs, la mauvaise récolte de cette année est principalement due aux mauvaises conditions météorologiques, au changement climatique et aux dégâts causés par les insectes.