Non, il ne faut pas spécialement être un "gros", mais il faut avoir les possibilités de faire des synergies, de partager sur plusieurs concessions les frais de structure: finance, comptabilité, ressources humaines, etc. Les monosites, monomarques, vont avoir de plus en plus dur parce qu’ils ont des frais de plus en plus importants sur un volume insuffisant.

Dans un marché qui, lui, va baisser.

Le marché est effectivement sous pression, avec des marges plus réduites qu’à l’époque. On gagne moins quand on vend une voiture, avec des frais qui ont fameusement augmenté. Il y a des changements de contrats, avec un modèle de réseau d’agents, mais qui ouvre aussi plus de possibilités de vendre sur internet.

Pourquoi ?

Parce que tant qu’on a un marché de concessions, le prix avec celui d’internet est toujours en concurrence. Les gens vont chez celui qui fait une remise. Avec un modèle d’agent, le prix est le même. C’est la marque qui facture, pas le concessionnaire.

L’électrification change aussi le métier.

Le grand changement, c’est pour les ateliers. Ne le cachons pas: les concessions gagnent leur argent sur les liquides et les entretiens. L’électrique, c’est moins de lubrifiants, l’usure des freins et des pneus est moindre ; le travail est totalement différent. Mais je ne pense pas que tout le monde va passer tout de suite à l’électrique. C’est plus compliqué que ce que pense le gouvernement.

Vu les prix des électriques, le marché des particuliers ne va-t-il pas se tourner davantage vers l’occasion ?

Tout à fait. Le marché de l’occasion va devenir très important pour le particulier. On va investir particulièrement dans l’occasion. Ça nous permet aussi de nous diversifier. On travaille aussi sur le marché fleet, quand le marché particulier diminue comme c’est le cas actuellement. On investit dans une agence de location à court terme, on vend également des motos, des marques d’hyperluxe. On est dans le marché du vélo. Ça répartit les risques.

Y a-t-il encore une place par rapport aux groupes internationaux ?

Ce n’est pas une course au volume, non plus. Ils sont dans du multimarques. Leur stratégie est différente de celle d’un groupe familial.

Quelle est la recette pour réussir ?

Saisir les opportunités quand elles se présentent. Ne pas avoir peur d’acheter une affaire au-dessus du prix. Et accepter de se remettre le business model en question.