Concessionnaires automobiles: seuls les "gros" vont-ils survivre?

Un Hollandais en tête

La tendance s’est encore poursuivie en 2023 avec quelques annonces retentissantes de rachats. Il y a cinq ans de cela, la part des dix principaux groupements privés sur les ventes n’était que de 15,5% en Belgique. Les 50 plus importants concessionnaires se partageaient un tiers des ventes. Aujourd’hui, leur part a presque doublé, pour atteindre 60%.

Qui sont ces acteurs majeurs ? Ils ne sont pas nécessairement belges, dans un secteur de plus en plus internationalisé. Pour la première fois, en 2022, le géant néerlandais Van Mossel Automotive Groep a détrôné la vénérable maison D’Ieteren qui, durant des années, occupait la tête des ventes automobiles en Belgique. Leader aux Pays-Bas, le groupe Van Mossel progresse rapidement sur notre marché (+ 15,7% l’an dernier en Belgique) et renforce aussi sa position au Luxembourg, en Allemagne et au Royaume-Uni, par le biais d’acquisitions.

Rattraper le retard

Chez nos voisins du nord, le top 50 des concessionnaires couvre déjà plus de 82% du marché et "à terme, la concentration évoluera dans le même sens qu’aux Pays-Bas. Le marché belge rattrape son retard", estime Aumacon, la société d’analyse du marché qui livre ces chiffres. Derrière les deux géants, les groupements de concessionnaires encore familiaux sont assez loin. Mais certains d’entre eux réussissent à progresser.

Les rêveurs qui, au début du siècle, imaginaient un marché automobile entièrement digitalisé, avec des achats qui s’effectuent sur internet et la voiture livrée au pas-de-porte du consommateur en sont pour leurs frais. Hormis le cas bien spécifique de Tesla, "le concessionnaire reste l’endroit de contact privilégié du client", souligne Jean-Marc Ponteville, responsable de la communication chez D’Ieteren.

Il est encore loin l’Amazon.com de l’automobile. Les marques, notamment chinoises, qui ont sous-estimé l’importance des showrooms s’en rendent compte. Pour l’instant, la partie n’est pas si facile. Les réseaux de distribution se transforment, faisant plus de place aux contrats d’agents (comme chez Stellantis) au détriment des "intermédiaires" que sont les concessions et les importateurs privés. Et dans le même temps où les acteurs se concentrent, le marché se contracte. Tout est lié. "Le secteur est aussi dans une période de transformation parce qu’on prévoit une nette baisse des ventes, avec un marché à 420 ou 430 000 voitures neuves par an. Aujourd’hui, on livre des voitures commandées depuis longtemps, et donc les chiffres d’immatriculation sont bons, mais les ventes vont baisser. La voiture, si elle reste le pilier de la mobilité en Belgique, aura un rôle un peu moins central au profit d’autres formes de mobilité", estime Jean-Marc Ponteville.

L’impact de l’électrique

Le passage quasi forcé à la voiture électrique change aussi la donne. Tous les garages n’ont pas les reins assez solides pour suivre. "C’est un changement important au niveau industriel, mais qui dépasse le secteur automobile. L’impact n’est pas que technologique, il est aussi sur le marché du travail, la formation de techniciens automobiles qualifiés en électrique. On assiste à une guerre des talents. Et on a clairement un business model à réinventer."

La voiture électrique, ce sera pour les concessionnaires moins d’interventions mécaniques et d’entretiens, un business davantage tourné vers les services et les logiciels. Vu les prix actuels de l’électrique, les voitures d’occasion – thermiques même après 2035 –, vont retrouver de l’intérêt. Un marché crucial. Le constructeur Renault n’a-t-il pas reconverti son usine de Flyn pour procéder, de manière industrielle, au reconditionnement des voitures en seconde vie ?

Des "familiaux" qui s’accrochent

Van Mossel n’est pas le seul groupe étranger à lorgner sur le marché belge. Dixième du classement en 2021, le suédois Hedin Automotive a réalisé une percée de plus de 20% l’an dernier, pour atteindre la 10e place. Le groupe qui a racheté des concessions Mercedes compte plus de 100 implantations au total et continue à se déployer dans les pays nordiques. L’an dernier, il est devenu l’importateur d’Ineos Grenadier pour le Benelux. Il sera aussi l’importateur exclusif de la marque premium chinoise Hongqi qui fait son entrée en Belgique cet automne avec le SUV électrique E-HS9.

Au classement, Hedin est talonné par le groupe Louyet qui connaît, lui aussi, une forte progression, entrant dans le Top 10. Le concessionnaire BMW de Charleroi s’est d’abord étendu à Sambreville, La Louvière ou Mons avant de s’attaquer au Brabant flamand, avec la reprise de la concession de Sint-Pieters-Leeuw en 2019, puis carrément celle de l’importateur BMW à Bruxelles deux ans plus tard. En 2022, elle reprenait les activités de Ginion, portant son nombre de concessions à 22 et ajoutant Rolls Royce et McLaren à son portefeuille.

L’autre grosse progression d’une entreprise familiale sur le marché belge, c’est celle du dynamique groupe RMGA, né avec Renault, mais qui couvre aujourd’hui 13 marques différentes, et se targue d’être le seul service de réparation des batteries électriques toutes marques en Belgique.

TOP 10 DES CONCESSIONNAIRES EN BELGIQUE

1. VAN MOSSEL, 24 729 ventes (+15,7%)Le groupe néerlandais progresse rapidement. Ce géant, qui a fêté ses 75 ans, compte 6 300 collaborateurs et 402 succursales dans six pays: le Benelux, mais aussi l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, où il écoule chaque année 160 000 voitures neuves et d’occasion, de près de 25 marques automobiles, notamment celles de Stellantis. Son chiffre d’affaires atteint 5,4 milliards. Il est également actif dans la réparation et le leasing, avec 113 000 voitures en location.

2. D’IETEREN, 22 874 ventes (-2,7%)Importateur historique de Volkswagen et de ses marques, D’Ieteren c’est aussi Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti ou Rimac. La branche automobile du holding (2 400 personnes) gère un solide réseau de concessionnaires indépendants et a consolidé ses propres concessions sur l’axe Bruxelles-Malines-Anvers. Depuis cinq ans, il s’est donné l’objectif de se développer dans la mobilité durable, avec Microlino, les taxis verts à Bruxelles, les voitures partagées Poppy ou le réseau de vente de vélos Lucien.

3. À & M GROUP, 13 343 ventes (-0,6%)Toujours troisième du classement, mais assez loin des deux géants, l’entreprise de Hasselt regroupe 33 succursales et 57 showrooms dans le Limbourg belge et néerlandais, le Brabant flamand et Anvers. Le groupe, qui compte 800 emplois, est aussi actif dans la location de véhicules.

4. GROUPE RMGA, 11 391 ventes (+43,9%)Historiquement attaché à Renault, avec qui il a démarré une concession à Waterloo en 1997, RMGA est celui qui a connu la plus forte croissance de ses ventes, passant de la 8e à la 4e place en 2022. Avec 23 points de vente, et 13 marques, il est actif dans la carrosserie, la location, l’import-export, et même la réparation des batteries électriques.

5. AUTOSPHERE, 9 939 ventes (+ 5,3%)Essentiellement présent dans la région liégeoise autour des marques du groupe Volkswagen, Autosphere contrôle 38 points de vente, de 25 concessions officielles en Wallonie, avec un stock d’un millier de voitures neuves, mais aussi des véhicules d’occasion.

6. GROUPE SCHYNS, 8 700 ventes (-6,6%)En léger recul, le groupe est actif depuis 50 ans dans les régions de Liège et Namur, et se limite jusqu’à présent aux marques de Stellantis (Peugeot, DS, Citroën, Opel).

7. VALCKENIER Groep, 7 972 ventes (+ 3,1%)Née il y a un demi-siècle en Flandre orientale, cette entreprise à forte culture familiale compte 11 agences et 2100 collaborateurs. Elle couvre 8 marques, des groupes Renault et Stellantis, mais aussi Kia et réussit à maintenir ses ventes.

8. HEDIN AUTOMOTIVE, 7 930 ventes (+ 20,9%)Né en 1985 en Suède, le groupe s’y est d’abord développé avant d’opter pour une stratégie internationale, qui passe par la Belgique, avec le rachat en 2018 de sept concessions Mercedes en Flandre orientale. Il en compte aujourd’hui 19, auxquels se sont ajoutées en 2022 Toyota et Lexus.

9. GROUPE LOUYET, 6 820 ventes (+ 34,8%)Concessionnaire BMW de Charleroi, Louyet est un de ceux qui ont connu la plus forte progression en 2022, intégrant le Top 10 à la 9e place. Cette année, il vient de racheter les concessions de Quoilin en région namuroise. Fort de 550 employés, le groupe annonce vendre désormais plus de 10 000 voitures neuves, 2 000 occasions et 600 motos.

10. GROUPE GOYENS, 6 230 ventes, (-13,1%)Composé de 26 sociétés, l’opérateur historique de Renault dans la région de Charleroi a pris une dimension supplémentaire en 2018 avec le rachat des concessions du groupe Bullman. En recul, il a perdu une place en 2022, mais reste dans le Top 10 en Belgique.

Chiffres de vente de véhicules neufs particuliers et utilitaires en 2022 (source Aumacon)