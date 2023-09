Clients et commerces, quand les avis en ligne font la loi

"Une notification me prévient quand je reçois un avis client. J’essaie d’y répondre, ne fût-ce que par un merci", dit Alicia Perugini, gérante du concept store Rimbaldienne à Liège.

Si l’enseigne, qui vend des vêtements et des décorations, n’a reçu pour l’instant que des commentaires positifs sur internet, c’est au prix d’un soin quotidien apporté à sa clientèle. "En tant que commerce de proximité, on doit se démarquer au niveau du service, face à la concurrence d’internet. Et c’est plus poussé qu’avant !"

S’ils demandent du travail, Alicia Perugini a compris le pouvoir de ces avis. "C’est un retour important pour les autres clients. Ils créent un sentiment de confiance et aident à faire venir de la clientèle, assure la gérante qui n’hésite pas à relayer les avis positifs. Si on n’avait qu’une seule étoile, on aurait moins de passage."

"Je n’ai pas le temps"

Mireille Piette, gérante d’un salon de coiffure à Namur, elle, ne fait "pas attention aux avis. Je n’ai pas le temps !".

À l’exception des avis négatifs auxquelles la coiffeuse répond "poliment. Je leur propose de revenir au salon. Mais à condition que ces avis soient fondés ! On en voit passer des experts pour descendre n’importe quel commerce sur les réseaux…"

Pour Mireille Piette, qui travaille au salon depuis 30 ans, certains ont la gâchette facile. "Depuis le Covid, les clients sont plus à cran, plus critiques. Et nous, on doit s’adapter et souvent leur dire qu’on n’est pas une usine, mais de l’artisanat."

La gérante ne craint pas les conséquences de certains avis sur son activité. "Je n’ai pas peur pour mon image. J’ai une clientèle fidèle. Moi, en tout cas, je ne ferai jamais un commentaire en ligne à un commerçant. Je lui dirai toujours en direct."

Dans le top 3

Pour Simon Hazée, professeur de marketing à la Louvain School of Management, "toute entreprise devrait se préoccuper de ces avis en ligne".

Parce qu’une fois présente sur internet, elle ne peut y échapper. Parce que ces avis sont des "sources jugées très importantes par les consommateurs pour évaluer les produits et les services". Ils font partie du top 3 avec les conseils des proches et ceux des employés en magasin. "De nombreux clients font plus confiance à ces avis qu’à la publicité traditionnelle."

Ces avis influencent en outre les performances de l’entreprise, assure Simon Hazée. "Des études démontrent que plus le volume d’avis est grand, plus cela impacte les ventes. Tout comme le caractère positif ou négatif de ces opinions."

Pour le professeur, ces avis doivent faire partie de la stratégie marketing d’un commerçant. "Il faut les stimuler et faire en sorte qu’ils soient positifs. Comment ? En tenant ses promesses." Mais stimuler ces avis, c’est aussi s’exposer à des avis négatifs qui, en ligne, ont une portée plus vaste. "De là à dire qu’un avis peut faire plonger un commerce, je n’irais pas jusque-là. Mais il suffit parfois d’un commentaire qui se transforme en bad buzz..."

Veille stratégique

Simon Hazée conseille alors d’assurer une "veille stratégique" de ces avis. "L’idéal est d’y répondre. Mais cela a un coût non négligeable. En cas de contrainte budgétaire, il faut se focaliser sur les avis négatifs."

Et comment réagir ? "En utilisant un style accommodant. Mais selon le contexte, une réponse plus défensive aura un impact plus positif. Un défi pour les commerçants", juge le professeur, qui épingle aussi le problème croissant des faux avis.

Simon Hazée pointe cependant un biais dans ces avis en ligne: "leur polarisation. C’est quand l’expérience a été très négative ou très positive qu’un client va vouloir le partager."

Quant au sentiment actuel d’une déferlante d’avis négatifs postés en ligne: "le client est plus exigeant qu’avant. Il a moins de temps, moins de ressources. Des secteurs ont créé des expériences clients telles que cela façonne les attentes et met les organisations sous pression. Certains clients vont enfin plus facilement dire leur mécontentement en ligne, car ils peuvent se cacher derrière l’anonymat", constate le professeur.

"Un petit couac et cela peut prendre aujourd’hui des proportions exagérées, renchérit la gérante Alicia Perugini. On le voit beaucoup dans l’horeca..."