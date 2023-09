Gagner de l’argent uniquement en marchant : cette application (gratuite) qui a (déjà) convaincu 275.000 Belges

Triathlète à ses heures perdues, le journaliste de profession fait ainsi partie des quelque 275.000 Belges qui se connectent quotidiennement à WeWard. “Depuis que je l’ai téléchargée (gratuitement, NDLR) sur mon smartphone, j’essaye d’atteindre les 20.000 pas par jour, soit le seuil maximal fixé par l’application”. Et ce, afin de toucher les 25 wards disponibles chaque jour sur le site. “Une fois que j’ai collecté 3.000 wards, je peux alors demander un virement de 20 euros sur mon compte en banque”, poursuit Augustin, heureux d’arrondir (un peu) ses fins de mois “aussi facilement”.

À la base de cette initiative lancée en 2019 aux côtés d’Yves Benchimol et Nicolas Hardy, Tanguy De La Villegeorges savoure le succès de WeWard. “L’application a vite rencontré son public. Le message est tellement simple – bouger pour gagner de l’argent – et le bouche-à-oreille a été tellement efficace qu’on n’a pas dû faire beaucoup de publicité”, sourit l’expert data du trio français.

Avec plus de 20 millions d’utilisateurs dans le monde “dont près de la moitié s’active tous les mois”, WeWard assure augmenter le temps de marche de ses abonnés de 25 % en moyenne. Des fidèles titillés par les récompenses mais pas seulement… “Évidemment, les plus jeunes sont souvent plus attirés par l’argent qu’ils peuvent gagner, mais on s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas là de la seule source de motivation de nos usagers. Plus ils avancent dans l’âge, plus ils aiment l’idée de marcher chaque jour un peu plus. Pour eux, WeWard devient donc une sorte de challenge quotidien”, souligne Tanguy De La Villegeorges. Ce que confirme Augustin. “En fin de journée, quand je vois qu’il me reste encore 6.000 pas pour atteindre les 20.000 pas, je n’hésite plus à sortir pour parcourir 4 kilomètres de plus. Depuis que j’ai l’application, je marche donc un peu plus qu’avant. ”

Une application qui prône le bien-être, une communauté toujours plus nombreuse, des challenges supplémentaires qui incitent à la découverte du terroir et 600.000 tonnes de CO² économisés par an : WeWard séduit partout dans le monde – “Notre prochain défi est de faire bouger les Américains en 2024” – et donne des idées à d’autres start-up.

“Nous avons été seuls sur le marché pendant longtemps. Nous avions bien un concurrent anglais (Sweatcoin, NDLR) mais nous avons vite pris le dessus”, raconte Tanguy De La Villegeorges. “À vrai dire, peu de gens croyaient dans notre projet. Ce n’est qu’après la crise sanitaire que d’autres applications similaires à la nôtre ont pointé le bout de leur nez. ” Comme winwalk qui offre des cartes cadeaux à ses utilisateurs.

“Mon cousin utilise également d’autres applications qui fonctionnent sur le même modèle que WeWard”, commente Augustin. “La différence, c’est qu’elles ne versent pas directement de l’argent mais elles proposent d’activer des promos pour des smartphones, par exemple. Tout dépend donc de ce que l’on cherche à gagner."

10 millions d’euros redistribués aux abonnés de WeWard

Reste une question : comment la société WeWard fait-elle pour financer ses récompenses ? “On réalise des partenariats avec des marques généralement orientées autour du sport ou du bien-être”, résume l’entreprise. Plus concrètement, “des sociétés nous versent de l’argent pour qu’on imagine des challenges centrés sur leur marque”. Exemple ? Les utilisateurs reçoivent des wards supplémentaires s’ils se rendent dans tel magasin d’articles sportifs ou s’ils visitent telle boutique de sneakers. “Mais ça, ça n’existe presque pas en Belgique”, précise Augustin. “Chez nous, on peut surtout gagner des points supplémentaires en allant dans des lieux touristiques (800 au total, NDLR) comme des parcs ou des musées. Mais ça s’arrête là… ” Ce qui signifie que ce sont principalement les partenariats noués en France, marché principal de WeWard, qui financent aussi les récompenses outre-Quiévrain.

Depuis 2019, la start-up française, leader de ce marché particulier, a déjà offert plus de 10 millions d’euros à ses utilisateurs et 700.000 euros à des associations.

Charleroi, la ville wallonne où les habitants marchent le plus

D’après les chiffres communiqués par Tanguy De La Villegeorges, 750.000 Belges ont téléchargé WeWard au cours des quatre dernières années. Et parmi eux, environ 275.000 l’utilisent quotidiennement.

“Le Belge marche 6.400 pas par jour en moyenne. C’est environ la même chose qu’en France”, note le co-fondateur de la plateforme. “Par contre, d’autres Européens bougent beaucoup plus, comme les Espagnols pour qui on enregistre près de 1.000 pas quotidiens en plus."

En Belgique, c’est à Bruxelles que les utilisateurs de WeWard marchent le plus souvent. Dans la capitale, la moyenne des pas effectués se rapproche des 6.590 pas. En comparaison, les usagers carolos de l’application effectuent près de 6.000 pas quotidiens contre 5.900 à Namur, 5.850 à Liège, 5.830 à Mons et 5.800 à La Louvière.