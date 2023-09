Belgique : ces communes de Bruxelles et de Wallonie où les habitants restent le plus attachés à leur(s) voiture(s)

Bruxelles : une auto dans moins d’un ménage sur deux

Dans la foulée de ce qui a été observé en 2021, les données recensées en 2022 démontrent que les Bruxellois sont les moins attachés à la voiture. Et pour cause, dans la capitale, où les distances à parcourir sont plus courtes et où les moyens de transport sont nombreux, seulement 45 % des foyers possèdent encore un véhicule. Pas étonnant dès lors que 14 des 15 communes belges les moins “pro-voiture” se situent dans la région de Bruxelles-Capitale.

“À l’échelle régionale, la Région de Bruxelles-Capitale possède un taux moyen bien inférieur à la moyenne nationale avec 0,57 voiture par ménage, soit une baisse de 2 % par rapport à 2021”, souligne encore l’office belge de la statistique.

Le Brabant wallon et Huy-Waremme très motorisés

À l’inverse, en Wallonie, le nombre de voiture par ménage s’avère plus particulièrement élevé dans trois arrondissements : Nivelles, qui regroupe l’ensemble des communes du Brabant wallon, Huy et Waremme.

Dans ces trois entités, chaque foyer – qu’il soit composé d’une personne seule ou de plusieurs cohabitants – dispose en moyenne d’au moins 1,4 voiture. Autrement dit, dans les communes de ces arrondissements spécifiques, deux ménages se partagent environ 3 automobiles.

Communes “pro-voiture” : un Top 10 très wallon

Si les habitants des grandes villes (comme Liège, Mons et Charleroi) possèdent moins souvent une voiture en raison d’une offre de transport plus fournie, il en va donc autrement des Wallons qui résident dans la campagne. À commencer par les Lasnois…

En effet, comme en 2021, c’est à Lasne que le nombre de bagnole par ménage est le plus élevé en Belgique. Dans cette commune de 14.000 âmes, chaque foyer possède en moyenne 1,68 auto contre 1,11 en Région wallonne et 1,13 en Région flamande.

Symbole également d’une certaine réussite sociale, la voiture reste très courue en Wallonie. Pour preuve, 8 des 10 communes belges où l’auto est la plus répandue dans les ménages (Lasne, Nandrin, Chaumont-Gistoux, Verlaine, Faimes, Olne, Tinlot, La Bruyère) se situent au sud de la frontière linguistique.