Le Belge n'a jamais autant consommé de médias, le smartphone détrône la TV (infographies)

Concernant l'usage en lui-même, le smartphone détrône la télévision : 88 % des Belges interrogés disent utiliser cet appareil, et ce taux grimpe même à 98 % chez les 12-34 ans. La télévision suit de près.

Ce sont les programmes télévisés en direct qui sont les plus suivis par les Belges, avec plus de 79 % des personnes interrogées (- 0,8 % par rapport à 2022) qui affirment avoir regardé un tel programme durant les 30 derniers jours. Les programmes télévisés enregistrés (54,9 %) et les films et séries à la demande (44,8 %) suivent sur le podium. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont regardées par près d'un Belge sur trois, soit la plus importante hausse du classement (+ 5,4 % en un an).

Seul un tiers des utilisateurs interrogés regardent quotidiennement les services de programmes en streaming, comme Netflix, Disney + ou Amazon Prime, dans cet ordre en termes de fréquentation. En Flandre, cependant, le service néerlandophone Streamz s'offre une place sur le podium devant le géant Amazon.

Les services de vidéo à la demande des télévisions nationales n'en restent pas moins utilisés : plus d'un tiers des Flamands interrogés disent utiliser les plateformes de VTM et de VRT Max, alors qu'un peu moins d'un tiers des francophones dit regarder la télévision sur RTBF Auvio, contre moins d'un sur cinq pour RTL Play.

Les médias audio sont également en progression, selon le Cim, qui dévoile un taux de pénétration de 90 % de la population belge, soit une hausse de 4,1 % par rapport à 2022. La radio en direct sur les ondes FM reste le média le plus écouté, bien qu'en baisse (56,8 % contre 60% en 2022), au contraire des services de streaming, utilisés par plus d'un Belge sur trois, principalement des jeunes de moins de 30 ans. À ce sujet, Spotify a toujours les faveurs des Belges devant YouTube Music.

La radio en DAB+ est également en hausse : un interrogé sur quatre dit avoir écouté ce média au moins une fois durant les 30 derniers jours. Le podcast, s'il est en progression (+ de 4 %), a toutefois encore du mal à percer et ne touche qu'un Belge sur dix. Ce taux passe à un sur cinq parmi les 25-34 ans.

Enfin, l'utilisation d'Internet est toujours en progression avec près de neuf Belges sur dix quotidiennement connectés, soit 5,2 % de plus qu'en 2022. La communication par e-mail ou messagerie reste la principale utilisation du web pour la population belge, devant la recherche et les réseaux sociaux.

Le Cim signale par ailleurs que le fossé d'âge entre les plus âgés et les plus jeunes quant à l'usage d'Internet se résorbe : ils sont 73 % à se rendre quotidiennement sur la toile parmi les 65 ans et plus contre 93 % parmi les plus jeunes.

Concernant les réseaux sociaux, Facebook, plus utilisé par les plus de 40 ans, garde la préférence des usagers belges, devant Instagram et TikTok, aux audiences plus jeunes. Il s'agit ainsi du même podium qu'en 2022. Tous les réseaux sociaux sont par ailleurs en forte hausse.

Cette étude a été réalisée entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2023 auprès de 6.325 personnes, dont la moitié ont été recrutées en face-à-face et la moitié viennent du panel du Cim MediaWatch.