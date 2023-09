Ce logiciel innovant qui repère les voleurs dans la seconde grâce à l’intelligence artificielle : “Jusqu’à moins 70 % de pertes” dans les magasins

Le sourire aux lèvres, Nathalie Borguet raconte avec plaisir le dernier “exploit” en date de son nouveau logiciel, Veesion. Installé depuis près de trois mois dans sa station-service Q8 de Zaventem, le programme français a conquis cette femme d’affaires, propriétaire de 9 pompes à essence bruxelloises (Zaventem, Kraainem, Erpe-Mere,…) avec son mari. “Et dire que j’ai hésité avant de sauter le pas… ”

“J’ai entendu parler de ce programme intelligent via un autre gérant, il y a un an”, se souvient Nathalie Borguet. “J’aimais l’idée d’attraper les voleurs mais il m’a fallu un certain temps avant d’équiper le magasin. Dépenser 160 euros par mois pour un service dont j’ignorais le bénéfice immédiat n’a pas été une décision facile, surtout en période d’inflation. Mais aujourd’hui, je ne regrette pas mon choix. ” Et pour cause, depuis que Veesion équipe les caméras de son magasin de Zaventem, la gérante observe une baisse significative des larcins. “On est passé de 1.000 euros de pertes mensuelles à 300 euros environ. C’est énorme ! ”

guillement Ce que mon mari et moi-même constatons depuis que nous utilisons ce logiciel, c’est que ce sont souvent les clients fidèles qui nous volent.

Dans un marché où les cas de vol à l’étalage, boostés par la crise économique, ont explosé de près de 25 % selon les autorités belges, nombreux sont les commerçants à installer des systèmes de surveillance toujours plus sophistiqués comme Veesion. “Depuis quelques mois, on se fait dévaliser dans le bon sens du terme”, sourit Romain Gallet, le directeur des ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

“Les caméras de surveillance et les badges antivols ont perdu de leur efficacité au fil des années car les techniques de vol ont beaucoup évolué. Ces systèmes restent dissuasifs, c’est certain, mais ils restent aussi relativement chers, surtout si on demande à du personnel de rester les yeux rivés sur les écrans de surveillance. Notre logiciel, lui, demande peu d’investissement. Et les résultats sont bien meilleurs puisqu’on estime entre 30 % et 70 % la réduction des vols à l’étalage dans les rayons qu’il surveille”, assure le commercial français. Le plus de son produit ? L’intelligence artificielle !

“Pour faire simple, notre logiciel d’intelligence artificielle se branche à un système de caméras existant pour analyser l’ensemble des gestes des clients. Dès qu’un client prend un article en main, le logiciel va analyser très clairement ce qu’il en fait. Est-ce qu’il le range dans le caddie ou dans un sac à main ? Est-ce qu’il le mange ou est-ce qu’il le remet en rayon ? Est-ce qu’il ouvre l’emballage d’un produit ou est-ce qu’il le dissimule dans une poche de sa veste ? Bref, tout ce que le consommateur va effectuer comme mouvement sera analysé par l’intelligence artificielle. Et en fonction des choix opérés, il enverra ou non une alerte aux personnes connectées au système. ” À savoir le propriétaire du commerce et, dans certains cas, ses employés.

Basée sur une série d’algorithmes bien précis, l’IA conçue en France il y a cinq ans va donc calculer un pourcentage de risque selon qu’il estime que les probabilités de vol sont plus ou moins grandes. “Et les erreurs d’interprétation des gestes sont minimes”, assure Romain Gallet. “D’ailleurs, le logiciel va continuer à progresser dans les mois à venir. Plus il fait face à de nouvelles tentatives de vol, plus il a l’occasion d’apprendre et de déceler des techniques encore inconnues jusqu’à présent. Par exemple, là où il se concentrait surtout sur les sacs à dos, les sacs à main et les poches des vêtements dans un premier temps, il est se focalise aussi désormais sur les poussettes et les casques de moto car il a compris que certains utilisaient ces accessoires pour y dissimuler des articles. ”

guillement Les erreurs d’interprétation des gestes sont minimes. Et elles ont vocation à diminuer avec le temps puisque le logiciel, qui fonctionne sur le mode de l’intelligence artificielle, ne cesse d’apprendre.

Déjà présent dans 300 commerces en Belgique, Veesion n’est toutefois pas infaillible. “Le logiciel peut envoyer deux alertes distinctes selon qu’il remarque un geste suspect ou un comportement de vol avéré. Mais son efficacité dépend évidemment de l’emplacement des caméras”, reconnaît le directeur des ventes. “Dans un magasin de vêtements, par exemple, il est impossible de vérifier ce qu’il se passe dans les cabines d’essayage. Or, on sait que c’est justement dans ces cabines que les vols d’articles textiles sont les plus fréquents. L’œil humain ne doit donc pas être remplacé. ” Ce que confirme Nathalie Borguet. “C’est un logiciel très sensible. En deux semaines, j’ai reçu 250 notifications, par exemple. Dès qu’il repère un client dont les agissements sont suspects, il envoie une alerte sur notre smartphone pour nous indiquer qu’un vol est potentiellement en train de se dérouler dans le magasin. Parfois, c’est bel et bien le cas, mais pas toujours. C’est donc à nous de faire la part des choses. ”

Reste qu’à la pompe à essence Q8 de Zaventem, plus personne ne pourrait se passer de ce nouveau collègue 2.0. Pour les pertes qu’il évite, évidemment. Mais aussi pour ce qu’il apporte au quotidien.

“Ce que j’apprécie avec ce programme intelligent, c’est qu’il nous permet de nous concentrer sur d’autres tâches essentielles. On ne doit plus forcément avoir le regard tourné constamment sur la clientèle ou les écrans de surveillance. Désormais, on peut aussi se focaliser plus longtemps sur d’autres points d’attention comme la gestion des stocks ou le personnel”, note Nathalie Borguet. “Et puis, ce que je remarque également depuis peu, c’est qu’il pousse chaque membre du personnel à se sentir un peu plus impliqué encore dans son travail. Comme chacun a accès aux images et reçoit les notifications en direct, tous peuvent agir en conséquence. Les salariés se sentent encore plus utiles. Et ça, ça n’a pas de prix ! ”

En 2022, les vols à l’étalage ont coûté au moins un milliard d’euros aux commerçants belges.

Une intelligence artificielle pour arrêter les bagarres ?

Et à l’avenir, le logiciel Veesion pourrait-il évoluer ? Sans doute, à en croire le directeur des ventes de la marque française.

“Il s’agit d’une intelligence artificielle qui enrichit constamment sa base de données. Il est donc tout à fait envisageable de lui ajouter des tâches supplémentaires”, estime Romain Gallet. “Dernièrement, le logiciel a détecté une bagarre dans un magasin. Il s’est interrogé sur ce qu’il se passait puisqu’il n’avait jamais dû faire face à ce type de comportement auparavant. C’est à nous, dans ce cas précis, à l’aider dans sa mission en lui donnant des précisions sur la nature des faits observés. ” Résultat des courses ? “On travaille sur la possibilité d’ajouter des informations de ce type au logiciel afin qu’il puisse, par exemple, alerter un vigile d’une altercation dans le magasin ou encore informer les employés de l’absence de tels ou tels produits dans les rayons. On peut donc aller au-delà de l’aspect sécuritaire, qui est la mission première de Veesion."