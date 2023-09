Pourquoi il ne faut pas allumer son feu de bois avec du papier journal

La chaleur du feu de bois offre un moment particulièrement apprécié qui crée une certaine atmosphère dans la maison. Les experts de l’asbl Valbiom mettent cependant en garde les propriétaires de poêle à bois qui ont pris l’habitude d’allumer leur feu avec du papier journal : “S’il finit par s’enflammer, ce type de papier brûle en réalité mal, produit un taux élevé de cendres et dégage des émissions polluantes nocives dues à la combustion des divers composés présents. De plus, la phase d’allumage d’un poêle est, par nature, la phase qui émet le plus d’émissions polluantes : le foyer monte lentement en température et certains gaz s’échappent par le conduit de fumées avant d’être totalement brûlés.”

De nombreuses couches “invisibles”

Le dégagement de ces émissions polluantes s’explique par la composition du papier : “La majorité des papiers dits “graphique” ou “d’impression” sont certes constitués de fibres de bois mais également de divers composants appliqués par-dessus les fibres et destinés à obtenir une surface de feuille lisse et adaptée à l’impression et l’usage des encres spécifiques utilisées. Ces éléments sont généralement des charges minérales (craie, kaolin) ou à base de latex synthétique, auxquels s’ajoutent les encres utilisées ensuite pour l’impression.”

Leur conseil : "Préférez l’usage d’allume-feux naturel, comme les mélanges de bois et cires naturelles."