Vente publique de bois de chauffage en Wallonie : des prix divisés par deux par rapport à 2022 ?

Alors que le prix moyen du stère de bois reste à des tarifs records et ne va pas redescendre dans l’immédiat, les ventes publiques dont l’agenda est annoncé sur le site Wallowood, vont-elles à nouveau battre des records ? Pour les premières communes qui ont déjà organisé des ventes, cela ne semble pas être le cas. Du côté de Gouvy, c’est même la soupe à la grimace. Lors du conseil communal de ce mercredi, l’échevin Michel Marenne le concède : “J’étais heureux de vous présenter le cahier des charges de la vente de bois de printemps, la conjoncture invitait à l’optimisme”, dit-il, avançant tout de suite que pour la vente du 3 novembre prochain, dont le cahier des charges a été unanimement adopté en séance, c’est autre chose : “Le marché est catastrophique.” Il tempère cependant : “Heureusement, le gros potentiel en mise à blanc a été vendu au printemps.”

Son de cloche identique à Attert où, samedi dernier, s’est déroulée à Tontelange la traditionnelle vente publique de bois de chauffage. 42 lots étaient mis aux enchères pour un total de 1 100 stères de bois essentiellement des feuillus. Total de la vente : 26 334 €.

Selon les directeurs financiers présents, les prix sont quasi identiques à ceux de l’année 2021.

Benoît Tassigny souligne : ” Les prix sont par contre revenus à la normale par rapport aux prix de l’an dernier. En 2022, probablement la psychose de la guerre en Ukraine, nous avions vu les prix s’envoler. Des lots avaient été adjugés à plus de 55 € le stère. Cette année, la moyenne est de 25 € le stère. Les lots les plus onéreux et les mieux situés ont été adjugés à plus de 30 € le stère. Les moins élevés ont été adjugés entre 13 et 15 €”.