Pourquoi le prix du bois de chauffage en Belgique ne va pas revenir aux prix antérieurs à 2020

En 1 an, le prix moyen d’un stère a presque augmenté de 70 %, selon les chiffres du suivi mensuel des prix des combustibles bois en Wallonie mené par l’association Valbiom.

Plusieurs explications à ces prix élevés

Ce maintien du stère à des prix élevé s’explique par différents facteurs.

Le premier est le temps de séchage, comme nous l’expliquait un expert de chez Valbiom, en mars 2023 : “pour les producteurs qui sèchent à l’air libre, c’est-à-dire la majorité, le délai sous notre climat belge est de 2 ans pour descendre au taux d’humidité nécessaire pour considérer une bûche sèche et prête à l’emploi. Cela signifie que, même s’ils augmentent leurs productions de bûches cette année, ces stocks ne seront utilisables qu’en 2024-25. Il est possible que des producteurs investissent dans un système de séchage (généralement alimenté par de la chaleur résiduelle, comme par exemple une unité de biométhanisation ou une chaudière biomasse) pour réduire ce délai à 1-2 semaines.”

Mais la racine du problème remonterait à deux ans. À la sortie du confinement, les Belges se sont rués sur les poêles à pellet et à bois, “que ce soit pour améliorer le confort de leurs habitations ou également pour se tourner vers une méthode de chauffage moins onéreuse”, indique Pierre-Louis Bombeck, dans un rapport sur l’évolution des combustibles bois. Une tendance observée également dans les pays limitrophes. À cela est venue s’ajouter la hausse des autres énergies durant le dernier trimestre 2021. “Cela a non seulement encouragé de nouveaux ménages à s’équiper d’un poêle à bois, mais aussi ceux déjà équipés d’une combinaison chauffage centrale et poêle à bois à favoriser l’usage de celui-ci pour diminuer leur facture de chauffage. Ces éléments se sont traduits par une augmentation de la demande en combustibles bois. Or, celle-ci, qui était dès lors déjà supérieure à une demande “classique” rencontrée habituellement en période de chauffe, s’est retrouvée confrontée fin 2021 à une baisse de l’offre, là aussi le fruit d’une combinaison de diverses causes.”

Un autre facteur pourrait se trouver auprès des petits producteurs/revendeurs qui auraient voulu aussi profiter de la forte demande pour augmenter leurs prix en novembre 2022.

L’association Valbiom avance une troisième explication : “une autre explication réside dans le fait que le bois de chauffage est peu professionnalisé en Wallonie. Les prix concurrentiels de petits indépendants ont freiné cette augmentation de prix depuis un certain temps. Aujourd’hui, 134 € pour un stère de bois sec à brûler reflète mieux la valeur réelle de ce produit.”

Des investissements pour un prix plus concurrentiel ?

Personne ne se risque à avancer des chiffres concernant l'évolution des prix mais selon les experts de Valbiom: "Le retour à un prix antérieur à 2020 est donc très peu probable. De plus, une meilleure marge permettra aux producteurs de bois de chauffage d’investir dans du meilleur matériel, automatique par exemple, et permettant d’offrir un prix plus concurrentiel à moyen ou long terme."

Le retour du bois "demi-sec"

L’envolée des prix du bois de chauffage pousse certains à être moins regardant à ce qu’ils mettent dans leur poêle et courant de cette année, des experts ont noté la réapparition du bois demi-sec. Pour être brûlé, un bois doit avoir au moins séché à l’air libre durant 2 ans (minimum). Comme son nom l’indique, le bois demi-sec n’a pas fini ce cycle. Or, vu son prix plus attractif, certains utilisateurs pensent faire une bonne affaire en le brûlant directement mais “brûler du bois demi-sec, c’est un mauvais calcul pour votre portefeuille et pour l’environnement.”

Comment s’assurer que le bois est sec

Pour éviter d’utiliser par mégarde du bois mouillé, un expert de Valbiom conseille l’achat d’un humidimètre (comptez une vingtaine d’euros). “Il faut que l’humidité au centre du bois soit inférieure à 18 % ”. Autre technique (et c’est peut-être la plus efficace), si vous ne disposez pas de cet outil : claquez deux bûches, l’une contre l’autre. “Si elles sonnent creux, c’est que le bois est assez sec. ”

Stère de bois : de quoi parle-t-on ?

Sur base de quoi l’asbl Valbiom a-t-elle calculé sa moyenne de prix ? Il s’agit du prix moyen constaté pour “minimum 6 stères de bois durs (hêtre, chêne, charme), secs, recoupés en 33 ou 50 cm, hors livraison”. Précision du chef de projet bois-énergie et chimie du bois : “Dans les faits, la majorité des prix relevés concernent des bûches de 33 cm.”