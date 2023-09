Selon une information du magazine Linéaires, confirmée par BFMTV, l’enseigne allemande de hard-discount va commercialiser une bûche de Noël aux couleurs emblématiques de la marque : jaune, rouge et bleu.

La bûche de Noël de Lidl sera aux couleurs emblématiques du discounter. ©Lidl

Ce dessert au design particulier sera disponible à partir du 1er novembre prochain et tentera de se faire une place sur vos tables de Noël. Cette bûche de presque 500 grammes ne sera déclinée qu’en une seule recette, composée de glace à la vanille et à la fraise.

Ce nouveau coup de com' va-t-il relancer la “Lidlmania” ? En effet, lors de la commercialisation des baskets Lidl et des pulls moches de Noël, ceux-ci s’étaient rapidement retrouvés en rupture de stock. Des petits malins en avaient alors profité pour revendre leurs produits Lidl à des prix exorbitants sur des sites de seconde main.

Des effets pervers qui devraient être plus limités dans ce cas-ci. Et pour cause, il sera nettement plus difficile de revendre une bûche glacée qu’une paire de chaussures...