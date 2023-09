Voici le nouveau Peugeot 3008

Il faudra encore patienter jusqu’au 12 septembre prochain pour connaître tous les détails du nouveau 3008. Mais nous pouvons déjà l’apprécier visuellement. Qualifié de “fastback” par le constructeur, le nouveau SUV arbore un pavillon bien plus plongeant que sur l’actuel modèle. Il semble se calquer sur la dernière 408, avec toutefois une apparence plus massive et une hauteur plus généreuse. Certains traits sont également poussés encore plus loin, notamment le traitement des feux avant et arrière, ou le généreux becquet au sommet de la lunette arrière.