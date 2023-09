Réforme de la taxe de mise en circulation wallonne: le leasing pour échapper à la fiscalité wallonne

Lorsque l’immatriculation est faite au nom d’une société de leasing, la TMC est incluse dans le loyer et peut être déduite en frais. Alors que du côté fédéral les sociétés sont incitées à modifier leur parc de voitures par une déductibilité fiscale plus favorable aux électriques, les entreprises wallonnes chercheront, évidemment, la taxation qui leur est la plus avantageuse. Cela pourrait être aussi une issue pour un certain nombre de particuliers, via les leasings privés, formule d’acquisition qui a déjà le vent en poupe.

"Socialement grave"

Tout cela faisait dire au député Jean-Luc Crucke, lors du dernier examen du décret en commission, que "le rendement de la taxe risque d’être reporté sur la partie la plus captive des contribuables, ce qui est socialement le plus grave. En d’autres termes, ceux qui ont moins de moyens ou sont moins ingénieux devront contribuer davantage."

Il soulignait par ailleurs que le Service public de Wallonie prévoit une hausse de 20 millions d’euros de la charge fiscale pour le contribuable, contestant dès lors l’idée que le projet permette une fiscalité neutre. Car tout l’échafaudage taxatoire élaboré par le gouvernement wallon repose sur ce pilier: la réforme doit être "indolore" au niveau des recettes pour la Région. Dans le même ordre d’idée, la taxe sera d’ailleurs indexée pour éviter des pertes de recettes structurelles. Se basant sur une réponse du ministre Dolimont, Jean-Luc Crucke évalue à 40 millions d’euros la perte occasionnée par le leasing, qu’il faut, d’une manière ou d’une autre, arriver à compenser.

Quelle concertation ?

Pris à partie, le ministre Henry avait précisé que le gouvernement a prévu, suite à l’avis du Conseil d’État, une prise de contact entre les différents acteurs concernés par cette question des véhicules de leasing. Quant à la prévision en matière de recettes, elle est "basée sur des hypothèses qui ne peuvent pas être mathématiquement déterminées. Cela dépendra des comportements individuels", dit-il, rappelant qu’il a "toujours plaidé pour évaluer l’impact des législations adoptées puisqu’il n’est pas possible de les anticiper."

En séance du Parlement, Jean-Luc Crucke demandera ce mercredi au ministre si la concertation avec les autres entités fédérées a bien eu lieu, comme le préconise le Conseil d’État, sans quoi il estime que la réforme "serait inconstitutionnelle".

"La Flandre se prépare à une autre taxation, basée sur l’usage au kilomètre, qui se rapproche de celle à laquelle réfléchit Bruxelles. On perd un élément de négociation et on va s’isoler un peu plus", juge-t-il. "Cette réforme n’est pas crédible. Elle ne tiendra pas."