Les 100 meilleures boulangeries-pâtisseries de Wallonie dévoilées : voici les commerces récompensés dans chaque province

Regroupant 627 maîtres boulangers-pâtissiers, le concours, qui a eu lieu entre le 15 juin et le 15 juillet 2023, a vu 19.000 consommateurs désigner "leur" commerce préféré dans les cinq provinces francophones du pays. Avec, comme grands gagnants, les établissements suivants :

Province Etablissement Adresse Hainaut Boulangerie-pâtisserie artisanale "Le Tordoir-Permentier" Avenue Emile Herman, 231 - 7170 Fayt-lez-Manage Namur Boulangerie-pâtisserie Vranckx Chaussée de Nivelles, 259 - 5020 Namur Liège Boulangerie Schreiber Arnaud Neutralstrasse - 4710 Lontzen Brabant wallon Grains de vanille Rue Alphonse Collin, 4 - 1330 Rixensart Luxembourg Sylvain Poncelet Rue du Commerce, 38 - 6900 Marche-en-Famenne

Au total, 100 boulangeries-pâtisseries ont été récompensées par l’Apaq-W. Comme récompense, elles recevront tout prochainement un diplôme et un autocollant pour leur vitrine. "Ils pourront ainsi arborer fièrement le titre de “boulangerie-pâtisserie préférée 2023 de leur région” et témoigner de la reconnaissance de leur clientèle pour leur savoir-faire inégalé et de la qualité de leurs produits”, souligne l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité. “En espérant que cette visibilité drainera chez eux encore davantage d’amateurs de bons pains et de pâtisseries préparés avec amour."