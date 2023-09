Dernier coup de rein pour la réforme de la taxe de mise en circulation en Wallonie

Une demi-réforme

Mais si le ministre écolo ne s’est pas démonté, sa réforme a perdu des plumes en cours de route. D’une réforme globale, comprenant à la fois taxe de mise en circulation, payable à l’immatriculation, et taxe annuelle de circulation, on est revenu à la seule refonte de la TMC.

Celle-ci est la plus importante, parce qu’elle oriente directement la décision d’achat d’une nouvelle voiture, plaide le ministre. Sa réforme devrait entrer en vigueur en juillet 2025. La taxe de circulation devrait suivre, plus tard, sur les mêmes bases. Pour l’heure, elle restera basée sur la puissance fiscale (CV) et la cylindrée, ce qui est une aberration environnementale. Si les voitures électriques paient 97,68 € (sur base de 4 CV), les hybrides sont très désavantagées.

Cette "demi-réforme", l’opposition, qui s’est opposée au texte en commission, n’y croit pas du tout. Jean-Luc Crucke la trouve "risible". "Soit rien ne se fera parce qu’en 2025 on sera après les élections, soit il fallait oser aller au bout. Mais pour faire les choses à moitié, mieux valait ne rien faire du tout", commente le député des Engagés, qui argumentera en séance.

Remanié, le texte, jugé "globalement très équilibré" par Écolo, a obtenu un soutien, pas évident au départ, au sein de la majorité gouvernementale. Le MR estime qu’il s’agit de la "meilleure version" d’un projet qui avait divisé la coalition ainsi que les organes consultatifs. Côté socialiste, on se réjouit d’avancées telles que la prise en considération des véhicules d’occasion qui pourront bénéficier d’une dégressivité de la TMC en fonction de l’âge, "en protégeant ainsi les plus faibles revenus".

Les familles nombreuses, y compris recomposées, bénéficieront aussi d’un petit coup de pouce, en l’occurrence une réduction de 100 €, à relativiser puisque ces familles ont besoin de véhicules plus volumineux, donc davantage taxés. Quand on sait que le plafond de la nouvelle TMC peut atteindre 9 000 € !

"Raisonnable"

Du côté de la Febiac, la fédération de l’automobile, on continue à regretter que deux critères, le poids et la puissance du moteur, "pénalisent les véhicules électriques que l’on veut justement favoriser", analyse Michel Martens, directeur du centre de connaissance. Le secteur a néanmoins obtenu que le "facteur correctif" appliqué aux véhicules électriques soit revu à la baisse (de 0,26 à 0,18 et même 0,09 pour les plus petits modèles).

Pour les plus grosses voitures électriques, la TMC atteindra facilement 1 500 à 2 500 €, contre 61,50 € actuellement. "Mais cela reste raisonnable au regard du prix de ces véhicules", juge Michel Martens, soulignant par ailleurs que la plupart de ces voitures électriques sont acquises en leasing, et échapperont donc à la fiscalité wallonne.

Comment ça se calcule ? Masse, puissance et émissions de CO2

Le Service public de Wallonie Finances préconisait de privilégier un système "simple et lisible". Jugez plutôt: la formule de calcul adoptée est: TMC = MB * (CO2/x) * (M/y) * C. Le montant de base (MB), entre 61,50 € et 4 957 €, est établi selon la puissance du moteur, exprimée en kilowatts. Les mêmes montants seront également appliqués aux motos.

Le montant de base varie selon la puissance en kW. La taxe est ensuite modulée en fonction du CO2, de la masse et du carburant, mais ne dépassera pas 9000€. ©

La taxe varie ensuite selon les émissions de CO2 en gr/km (et curieusement pas les polluants à l’échappement, ceux qui sont pris en compte dans les normes Euro). Les facteurs x et y sont liés à la moyenne du parc automobile wallon, et donc adaptés chaque année. Le coefficient de base x appliqué sera de 115 pour le cycle NEDC et de 136 en cycle WLTP.

Le M représente la masse maximale autorisée (MMA) du véhicule, soit le poids qu’elle peut peser avec le carburant, le conducteur, ses passagers et le chargement. Déterminé par le constructeur, il est donc supérieur au poids réel d’utilisation. Le coefficient y est basé sur une moyenne actuelle de 1 838 kg.

Enfin, le coefficient C "carburant" est fonction du type de motorisation. Essence et diesel sont sur pied d’égalité. Les hybrides sont un peu favorisées (0,8) tandis que trois facteurs de correction s’appliquent aux voitures électriques, selon leur puissance. La taxe minimale sera de 50 € et ne dépassera pas 9 000 €.