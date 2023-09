Les vins français n’ont plus la cote en Belgique (infographies)

Pour la période de juin 2022 à juin 2023, le marché des vins, pour les vins tranquilles et effervescents, dans la GD, est en régression de 4%. Et c’est le volume de la vente des vins rouges qui a induit ce net recul.

La vente des vins rouges pointe à – 9% alors que le marché des vins blancs et rosés reste plutôt stable. Si on examine le volume par pays de provenance, on constate que les vins français, qui sont depuis longtemps la référence du marché belge, n’ont plus vraiment un intérêt. En rouge, c’est la débâcle complète. Le volume de vente des vins français en rouge dégringole de 11% et les vins hors France de 7%. D’abord, le consommateur belge, qu’il soit du nord ou du sud, ne veut pas s’aligner sur les augmentations des crus français. Ensuite, il se désintéresse de plus en plus des vins pommadés qui viennent de l’autre bout du monde. Il se conscientise sur l’aspect durable de sa consommation et il l’a adaptée pour privilégier un circuit un peu plus court.

Clivage Nord-Sud

Pour les vins blancs tranquilles, les français régressent de 3% tandis que les blancs étrangers, c’est-à-dire hors France, progressent de 2%. Il ne faut pas chercher très loin d’où provient cette différence. Le marché belge est segmenté Nord-Sud. Ce sont bien les consommateurs du nord du pays qui permettent aux vins blancs étrangers d’afficher une progression dans les ventes. Les consommateurs de Wallonie étant très traditionalistes, ils ont vraiment boudé le vin blanc français et encore plus les vins blancs étrangers. En ce qui concerne les vins rosés, l’évolution est positive pour les rosés français (+2%) et négative pour les rosés hors France. Mais attention, les chiffres ne tiennent pas compte de l’été pourri que nous avons vécu. Actuellement, la vente des rosés est en chute libre, mauvais temps oblige. Ce n’est pas la gloire pour le marché des effervescents: en volume, -4% entre juin 2022 et juin 2023. Le marché est pénalisé par un fort recul des volumes de vente du Cava (-6%) alors que la Belgique est le 3e marché à l’export du cava espagnol. Mais malgré la progression des ventes des mousseux italiens, spumante et prosecco, (+5%), c’est bien le recul des ventes de champagne (-16%) dû à la forte inflation avec des augmentations du prix au-delà des 10%, qui a pesé lourd sur ce segment. Un segment où on constate un fort changement de comportement de la part du consommateur. C’est donc dans un contexte particulier que les foires aux vins débutent.