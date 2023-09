Acheter en ligne, une pratique de plus en plus tendance sauf dans les supermarchés

“Alors qu’en 2022, un client belge sur quatre (26 %) préférait encore acheter ses vêtements sur le web, en 2023, il s’agit déjà de près de la moitié. Cela représente une augmentation de 18 % en un an”, note par exemple Adyen.

Avec 72 % d’achats en ligne, le secteur du tourisme et du divertissement est actuellement le plus touché par la popularisation de l’e-commerce.

Ce qui plaît aux inconditionnels du commerce électronique ? Le confort et la facilité qu’offre ce service.

Mais les magasins physiques résistent bien

Tout aussi importante pour le secteur du multimédia et du mobilier, où les achats en ligne ont progressé de plus de 10 % en un an, la tendance n’est toutefois pas suivie dans les supermarchés et les épiceries. Pour l’alimentation, les Belges préfèrent toujours se déplacer en magasin puisque seulement 22 % d’entre eux font actuellement appel aux différents services de livraison mis en place par les enseignes comme Carrefour ou Delhaize.

À l’instar de ce que l’on observe dans le secteur de l’alimentation, les magasins physiques ne sont donc pas encore totalement obsolètes. Et pour cause, plus de la majorité des Belges interrogés estiment, par exemple, qu’ils sont utiles pour essayer des vêtements (62 %), pour mieux juger de la qualité (62 %) ou pour recevoir immédiatement leurs produits (57 %).

Selon Statbel, en 2022, 63 % des Belges âgés de 16 à 74 ans avaient effectué des achats en ligne.

(*) L’enquête a été menée au premier trimestre 2023 par Opinium Research auprès de 1.000 répondants belges pour le compte d’Adyen