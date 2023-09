Pelouses plus vertes : zéro émission pour les tondeuses aussi

Un bond gigantesque

À la lecture de ces chiffres, on constate que les ventes de tondeuses poussées équipées d’une batterie ont été multipliées presque par six, et que les modèles autotractés font une percée fulgurante, gagnant des parts de marché depuis cinq ans.

Les tondeuses électriques d’antan, dotées d’un fil et utilisées pour les petites surfaces de tonte, continuent à se vendre mais sont en perte de vitesse. De même d’ailleurs que les tondeuses autoportées (sur lesquelles on s’assied), qui selon Fedagrim semblent avoir dépassé leur apogée, se concentrant désormais sur les grands terrains à tondre. Les ventes de modèles "zero turn" restent, elles, assez confidentielles.

Pénurie de robots

Le principal gagnant en 2022, dernière statistique d’année complète, était donc clairement la tondeuse sur batterie. Mais attention "en raison de la crise du Covid, on a eu une rupture de stock sur les robots de tonte. Les clients qui ne pouvaient attendre se sont alors reportés vers les tondeuses à batterie ou même des modèles à essence", souligne Hans Verstreken, le coordinateur chez Fedagrim.

"Les concessionnaires ont pu servir leurs clients avec les robots à l’automne 2022. C’est donc difficile de mesurer l’évolution réelle du marché. Pour la saison 2023, les commandes ont peut-être été trop optimistes, et on a l’impression qu’il y a du stock dans les magasins. Le début de la saison a été difficile, il a fait très froid en mars, l’herbe n’a pas poussé, puis le mois de mai a été très sec."

"Les tondeuses à batterie se sont bien vendues, poursuit Hans Verstreken, on a vu la hausse des ventes mais la question est de savoir si celle-ci va se maintenir, vu que les robots de tonte sont maintenant disponibles." Selon lui, ces derniers "sont devenus la manière la plus agréable pour entretenir son jardin. Leur part de marché s’accroît et ils seront aussi de plus en plus proposés à moindre prix dans les grandes surfaces".

Des batteries interchangeables

La stratégie des grands fabricants de tondeuses, c’est de proposer des modèles équipés de batteries polyvalentes, adaptables sur d’autres outils du jardin: débroussailleuse, taille-haie, souffleur, etc., des segments de marché où l’électrique devance déjà nettement le moteur à essence, révolutionnant un monde du jardinage devenu moins polluant et plus silencieux. La tondeuse électrique a aussi pour elle l’avantage d’éviter les odeurs d’essence et les vidanges d’huile, de coûter moins à l’entretien. Avec des batteries assez puissantes pour tondre aisément 6 à 700 m2 de pelouse, avec une largeur de coupe jusqu’à 47 cm, sans que le poids ne devienne trop lourd à pousser (mieux vaut alors privilégier un modèle autotracté), on profite d’une grande facilité d’utilisation.

"Au-delà de cette surface, il faut partir sur une tondeuse thermique", conseille Olivier Pourbaix,, responsable marketing produits jardins chez Honda, marque réputée pour la robustesse de ses moteurs. "Chez nous, le thermique se vend toujours bien. Et le châssis est le même que ce soit pour le modèle essence ou à batterie, on conserve ainsi la qualité." Si la tondeuse est vendue complète au départ, en pack, les batteries peuvent s’acheter séparément. "Les gens en achètent souvent deux", dit-il. Leur longévité n’atteindra pas celle d’un bon moteur, surtout si on ne prend pas soin de leur charge, même en hiver. Et la technologique risque toujours d’évoluer assez rapidement.

Moins de bruit ? Un peu

"Pour nous, le plus gros switch, c’est le marché des tondeuses robots", explique néanmoins Olivier Pourbaix. "Au début, les robots c’était pour les grands jardins mais c’est devenu courant pour des surfaces plus petites. Les gens n’ont plus envie de tondre ou veulent un jardin parfait tout le temps." Les robots sont plus coûteux. Deux fois plus chers environ qu’une tondeuse classique (celles à batterie l’étant un peu plus que les thermiques pour des produits de même qualité), tenant compte de l’installation car il faut délimiter la surface de tonte.

Avec un robot, on perd aussi le côté un peu sauvage des herbes moins tondues. Mais c’est sans peine qu’on rase de grandes surfaces (jusqu’à 4 000 m2) quand on en fera au maximum le quart (1 200 m2) avec une batterie. "Quand on faisait le plein d’essence, on ne calculait pas, ajoute Olivier Pourbaix. En batterie, l’autonomie est très variable selon le terrain et la manière dont on utilise la tondeuse. Il faut bien calculer la capacité car plus vous arrêtez votre tondeuse, pour vider le bac notamment, et plus vous épuiserez la batterie." Il rappelle aussi que le bruit d’une tondeuse ne vient pas seulement du moteur. "On a l’impression que l’électrique fait moins de bruit mais quand on regarde les décibels, chez nous, on est quasi dans les mêmes niveaux, 92 dB contre 95."