Panneaux photovoltaïques : comment entretenir son installation au mieux pour conserver un bon rendement

Dans un secteur en pleine croissance où des sociétés proposent désormais de nettoyer vos capteurs solaires, il semble toutefois qu’un entretien approfondi ne soit pas forcément nécessaire. C’est en tout cas ce qu’assure Roberto Manfredi, cogérant de la société SRM Global Technology. « Décrasser ses panneaux n’est jamais indispensable. Ça peut être utile, mais ça n’est pas la norme », résume celui qui bosse dans le photovoltaïque depuis près de 15 ans.

Loin de pousser ses clients à sortir leur portefeuille dès qu’ils observent une légère baisse du rendement de leur installation, le professionnel liégeois rappelle que « tout (ou presque) dépend de la météo » : « Vous aurez beau avoir les panneaux les plus propres de Belgique, ils ne vous produiront pas plus d’électricité si le temps reste nuageux. »

« Aujourd’hui, la plupart des installations sont performantes et optimisent la moindre source d’énergie : il ne faut donc pas rester les yeux rivés sur votre monitoring et s’inquiéter de la moindre baisse de rendement », poursuit Roberto Manfredi. « Bien sûr, il faut que les panneaux soient propres pour capter les rayons du soleil, mais la pluie suffit amplement à évacuer la très grande majorité des crasses qui pourraient s’y coller. » Comme les feuilles ou le pollen, par exemple.

Et pour ceux qui souhaiteraient malgré tout astiquer leurs panneaux ? « Ils doivent s’y prendre de la même façon qu’ils nettoient leurs fenêtres », assure le cogérant de SRM Global Technology. « De l’eau, du liquide vaisselle, un peu d’huile de coude et c’est bon. »

D’une durée de vie moyenne estimée entre 25 et 30 ans, les panneaux solaires sont prévus pour bien résister aux intempéries. « On peut réellement les comparer à des vitres. Si de la grêle tombe dessus avec violence, il arrive que ça provoque un impact similaire à celui d’un caillou sur un pare-brise. Mais ça reste rare », glisse Roberto Manfredi, plus inquiet pour les onduleurs. « On constate plus souvent des problèmes avec ces appareils. Les gens veulent bien faire en les enfermant dans une petite armoire, mais c’est à déconseiller. Pourquoi ? Parce qu’un onduleur fonctionne comme un PC portable : composants électroniques chauffent quand ils sont sollicités. Si vous confinez l’appareil dans une boîte, vous augmentez les risques de panne. » À bon entendeur.