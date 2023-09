Bon à 1 an: plus de 22 milliards récoltés. Que va en faire l’Etat ?

Les résultats finaux de la campagne s’établiront lundi, 4 septembre. "Il y avait 6,69 milliards encaissés sur notre compte et cela peut encore évoluer", précisait Jean Deboutte, le prudent directeur de l’Agence fédérale de la dette, vendredi midi. "Nous avons 277 510 inscriptions via les Grands-Livres, il se peut qu’il y ait des erreurs", prévient-il. Inscriptions erronées ou doublons.

"Il n’y aura pas de confirmation papier". Les souscripteurs devront vérifier eux-mêmes. Certains clients vont sans doute devoir attendre quelques jours pour voir apparaître le bon d’État sur leur portefeuille. Mais "ils n’auront aucune perte financière", assure le directeur de l’Agence. Le remboursement du bon d’État, dans un an, est assuré pour tous le 4 septembre 2024.

L’habitude de gérer cela

Mais que va faire l’État avec une telle masse d’argent, bien supérieure à ce qui était attendu au lancement des souscriptions. "Nous avons l’habitude de gérer des réserves de caisse dans ces montants-là. Ce n’est pas l’inconnu pour nous de rencontrer ce problème de luxe, nous avons les instruments pour le faire, et cela va beaucoup plus loin que les banques belges", assure Jean Deboutte.

Il convient de tout relativiser. Le montant de la dette fédérale belge s’élève à… 489 milliards. Le montant de l’épargne des Belges s’élève lui à plus de 300 milliards. L’État belge emprunte des dizaines de milliards chaque année, et une partie des remboursements se fait sur des échéances de 3 ou 6 mois.

Les 22 milliards récoltés à un an ne sont donc qu’une toute petite partie de la machinerie financière habituelle. L’Agence de la dette s’en servira pour "travailler sur les emprunts à long terme et sur ceux à court terme", et "nous garderons sans doute une partie plus importante en cash", explique Jean Deboutte. Mais l’Agence de l’État n’est que le gestionnaire du pactole. Au final, ce sera au gouvernement lui-même de décider s’il veut utiliser une partie de l’argent récolté pour des politiques exceptionnelles.

Au final "l’opération est très positive pour tout le monde", estime l’économiste Eric De Keuleneer. "Si une partie plus importante de la dette est financée en direct, c’est franchement tout bénéfice pour tout le monde."

Les épargnants qui ont souscrit obtiennent un meilleur rendement que sur le classique compte d’épargne où dormait pas mal d’argent. L’État montre aux marchés mondiaux la solidité financière du pays et emprunte à un taux de 2,81% légèrement meilleur que sur les marchés internationaux. D’autant qu’il profitera aussi d’un précompte de 15% qu’il n’obtiendrait pas de la part d’investisseurs étrangers. Il peut même tirer bénéfice des sommes récoltées en prêtant à son tour. Reste les banques, qui voient une partie de l’épargne classique leur échapper, alors qu’elles profitaient de cet argent notamment pour… prêter à l’État belge. Mais certaines ne verront pas d’un mauvais œil la réduction de leur bilan, qui pèse parfois trop lourd. Et celles qui ont proposé les bons d’État ont pris leur commission dans l’opération.

"Désintermédiation"

Ce qui change vraiment, ici, c’est que l’État se passe d’intermédiaire et a réussi à aller puiser directement dans la poche, bien garnie, des Belges. "C’est comme si l’État vous ouvrait un compte en banque", résume Bruno Colmant, professeur d’économie à l’ULB et à l’UCLouvain, qui estime aussi "qu’il n’y a que du bon à tirer de l’opération."

Selon cet économiste, peu de risque que les banques cherchent à compenser la perte en augmentant le taux des emprunts, hypothécaires notamment. "Il y a une telle concurrence que je n’ai pas l’impression qu’elles le feront."

Les banques n’ont pas non plus, ou dans une faible mesure, augmenté le rendement de leurs comptes d’épargne, ce que le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, avait sans doute eu le tort d’annoncer comme un des objectifs d’une opération "bon d’État" par ailleurs remarquablement réussie.

La prudence récompensée

Si Bruno Colmant voit un bémol dans cette opération "tout bénéfice pour tous", c’est que, selon le professeur d’économie, ce bon d’État à un an est aussi "une façon de récompenser la prudence" des investisseurs. De quoi conforter le stéréotype qui Belge qui gère ses finances "à la papa", sans prendre les risques des investissements qui peuvent se casser la gueule.

Certains ont alerté sur l’impact négatif que ce bon d’État aura sur la Bourse, ou même sur d’autres obligations. "Ceux qui prennent des risques sont davantage taxés", souligne le professeur de l’ULB et de l’UCLouvain. "Le précompte sur ce bon est de 15%, alors que tous les autres placements sont soumis à du 30%". Le Belge est un "drogué à l’avantage fiscal" estime aussi Éric De Keuleneer. "Il faut espérer que l’épargnant belge reprenne l’habitude d’acheter des obligations, dit-il. Certaines obligations d’État, qui ne sont pas plus risquées, rapportent du 3%." L’Agence de la dette, elle, dans la foulée du succès engrangé, planche déjà sur l’échéance et le taux du prochain bon d’État.