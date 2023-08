Bons d'État : "si les taux ne bougent toujours pas, on va utiliser tous les outils"

La période de souscription pour le bon d'État à un an, qui sera émis le 4 septembre, touche tout doucement à sa fin. Il est encore possible de souscrire via l'agence fédérale de la dette jusqu'à minuit, et encore durant la journée de vendredi via les banques participantes. "Le montant définitif récolté sera connu lundi", a indiqué Vincent Van Peteghem. Selon lui, la barre des 20 milliards devrait être franchie ce jeudi soir. Quelque 250.000 épargnants ont souscrit via l'agence de la dette et presque autant via les banques. Les montants mobilisés vont de 100 euros à 200.000 euros, avec une moyenne de 33.000 euros, a-t-il indiqué.