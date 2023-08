Le coréen SsangYong s’était fait une petite réputation chez nous par ses solides 4x4 équipés de moteurs Mercedes mais aussi la laideur de certains modèles, comme le Rodius, et par son nom imprononçable. Et bien, tout change ! À deux doigts de la faillite depuis deux ans, et après une tentative de rachat avortée, le petit constructeur coréen (100 000 ventes annuelles au niveau mondial) a trouvé une planche de salut avec la prise de participation majoritaire (61 %) du groupe KG, un géant en Corée du Sud, actif aussi bien dans la métallurgie que la chimie, la finance, la logistique, l’informatique, les loisirs et même l’éducation.

De quoi redonner du peps à un constructeur qui reste ambitieux. La preuve avec ce Torres, un SUV qui a rencontré le succès dès son lancement en Corée. Et l’on comprend vite les raisons. Son look, d’abord, qui réussit à mêler judicieusement les codes iconiques du genre. On y verra facilement du Jeep dans la calandre, de l’Audi dans les flancs, du Land Rover dans la carrure. C’est piqué, certes, comme le faisaient les Japonais à une autre époque, mais il faut reconnaître que l’ensemble dégage une personnalité propre. Impressionnant ! Le semblant de support de roue sur le hayon et les ailes bien carrées donne au Torres un furieux air d’as du tout-terrain. Nous ne le jugerons pas sur ce point : si le modèle existera en deux et quatre roues motrices, nous n’avons essayé que la première version.

Un coffre de 703 litres

Long de 4,7 m, le Torres se positionne entre le Korando et le Rexton dans la gamme de SsangYong, que l’on pourrait déjà appeler KGM, du nom de la division KG Mobility du groupe. Des proportions appréciables, qui lui permettent de ne pas affronter la rude concurrence des SUV plus compacts, et se traduisent par un intérieur spacieux.

De quoi voyager ©SsangYong

Aucun souci de confort pour les cinq passagers, le coffre de 703 litres bien dessiné en faisant un parfait véhicule familial, ou un compagnon idéal de voyage. Les dossiers des sièges arrière se rabattent à plat, offrant une vaste surface de chargement. Les clients à la fibre aventureuse se voient proposer la Forest Edition (44 490 €) dotée de jantes de 20”, des sièges réglables électriquement, ventilés à l’avant et chauffants jusqu’à l’arrière, ainsi que des quatre roues motrices en option (2000€). La version haute de gamme, Sapphire, y ajoute le cuir pour 45 490 €.

Un intérieur de bonne facture ©SsangYong

La finition et les matériaux sont de bonne facture, et le design intérieur est aussi inspiré que celui de l’extérieur, même si le large écran déposé au sommet de la console fait déjà un peu daté. Sur les versions d’entrée de gamme, il s’utilise avant tout pour afficher l’interface d’Appel Car Play ou d’Android Auto. Un petit écran LED, au bas, sert uniquement au réglage de la climatisation. L’univers se veut digital.

Dures, les suspensions

Datée aussi est la motorisation, puisque le Torres reprend le classique moteur à essence turbocompressé de 1,5 litre, affichant une puissance de 120 kW (163 ch) et un couple de 280 Nm. Un moteur qui, accolé à une boîte automatique (en option à 2200 €) d’autant plus réactive qu’on utilise les palettes au volant, se révèle très efficace et plaisant. Sur la route, ce SUV surprend par la sécheresse de ses suspensions, réglées “dures” pour le marché européen. Les Coréens ne doivent pas vraiment connaître l’état des routes en Belgique ! Ceci dit, le très faible roulis et un poids contenu à 1500 kg rendent la conduite du Torres assez dynamique, et l’insonorisation poussée du modèle en parachève l’agrément. Verdict favorable, donc. La garantie est de 5 ans ou 100 000 km.

Si le logo devrait rester inchangé, le Torres EVX pourrait déjà arborer la marque KGM quand il arrivera, en janvier 2024, en période du salon. Il sera équipé d’une motorisation électrique du constructeur chinois BYD, d’une puissance de 207 ch et offrant une autonomie entre 420 et 450 km WLTP. Une version quatre roues motrices, avec un moteur sur chaque essieu, suivra. Ce sera la même plate-forme qu’utilisera le futur pick-up (nom de code 0100) dont le lancement est annoncé en 2025. Avec un remplacement prévu du Korando mais aussi du Rexton, la marque rebaptisée et recapitalisée ne cache pas ses ambitions.

Fiche technique

Longueur : 4,70 m

Largeur : 1,89 m

Hauteur : 1,71 m

Empattement : 2,68 m

Diamètre de braquage : 10,8 m

Garde au sol : 195 mm

Coffre : 703 litres

Poids : 1498 kg

Poids tractable : 1500 kg (freiné)

Moteur : 1.5 Turbo de 163 ch

Consommation : 7,9 l/100 WLTP