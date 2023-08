Inflation dans les supermarchés : ces aliments du quotidien qui font augmenter/baisser le montant du ticket de caisse

Outre les carburants, les combustibles liquides, les chambres d’hôtel ou encore les soins personnels, “les principales hausses de prix enregistrées en août concernent les confiseries, les pains et céréales” ainsi que les boissons, relève l’office national de la statistique. Exemples avec les jus de fruits et de légumes qui ont augmenté de 12,3 % en un mois, ou encore du chocolat dont le prix a bondi de 8,7 % au cours des quatre dernières semaines.

Produit alimentaire Inflation en un mois 1 Jus de fruits et de légumes +12,5% 2 Fruits en conserves +9% 3 Chocolat +8,7% 4 Céréales du petit-déjeuner +8,4% 5 Thé +4,4%

À l’inverse, plusieurs produits alimentaires, de plus en plus nombreux au fil des semaines, s’achètent toutefois un peu moins cher depuis juillet. C’est le cas des fruits frais (-4,9 %) mais aussi de l’eau minérale (-3,1 %) et du lait entier (-2,6 %).

Produit alimentaire Inflation en un mois 1 Fruits frais -4,9% 2 Eau minérale ou de source -3,1% 3 Lait entier -2,6% 4 Margarine et graisses végétales -2,3% 5 Bières fortes -2,2%

« Le groupe “alimentation et boissons non alcoolisées” est le groupe principal ayant exercé le plus gros impact positif sur l’inflation en août, soit 1,99 points de pourcentage”, précise d’ailleurs Statbel sur son site internet. “Le groupe “logement, eau et énergie” qui a exercé le plus gros impact négatif avec -3,91 points de pourcentage. ”

Si l’inflation est désormais plus stable qu’au début de l’année, ses conséquences s’observent surtout sur de plus longues périodes. Ainsi, sur les douze derniers mois, nombreuses sont les denrées traditionnelles à avoir vu leur prix exploser. De la viande de porc au pain en passant par les pâtes et les farines, tout a augmenté d’au moins 10 % dans les commerces belges. Avec, comme augmentations les plus folles, les hausses de prix du sucre (+29,5 %), du poisson surgelé (+26,2 %) et des œufs (+24,4 %).

Produit alimentaire Inflation en un an 1 Sucre +29,5% 2 Poisson surgelé +26,2% 3 Oeufs +24,4% 4 Pommes de terre +23,9% 5 Légumes surgelés +23,3%

Autre augmentation notable des derniers mois : les pommes de terre coûtent désormais 20,8 % plus chères qu’il y a trois mois. En cause ? Des stocks de pommes de terre de conservation qui ont commencé à s’épuiser en juin et des primeurs dont on commence à peine l’arrachage en certains endroits. Principalement en Flandre où des variétés hâtives ont été plantées dans une terre plus légère.