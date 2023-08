L'interdiction de la vente de tabac et d'alcool aux mineurs peu respectée, selon le SPF Santé

Le nombre d'infractions constatées durant cette campagne est bien plus élevé que lors des contrôles habituels durant lesquels les agents doivent attendre le flagrant délit tout en évitant de se faire repérer. Ainsi, plus de 70 % des détaillants testés par les clients mystère n'ont pas respecté la limite d'âge pour la vente de tabac ou des e-cigarettes. On constate le plus grand nombre d'infractions dans les supermarchés et les stations-service (80 %). "Concernant la vente d'alcool, l'interdiction de vendre des spiritueux (pour les -18 ans) n'est pas respectée dans 90 % des cas. Pour la bière et le vin (-16 ans), le taux d'infraction est d'environ 80 %. Les établissements horeca et les stations-service sont les lieux où l'alcool est le plus facilement vendu aux mineurs (plus de 90 % d'infractions constatées)", détaille le SPF, cité dans Le Soir vendredi.