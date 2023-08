Le bon d'État à un an a déjà permis de récolter 4 milliards d'euros

Le montant des bons d'États souscrit via les treize banques qui le proposent s'élève à 2,1 milliards d'euros alors que celui récolté par l'agence elle-même via le service des Grands-Livres atteint 1,9 milliard. Un chiffre prendre avec précaution, selon Jean Deboutte, directeur de l'agence, car il se pourrait qu'il y ait des doublons. Le Bon d'État a une durée d'un an et un taux de 2,81%.