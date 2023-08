Bon d’État: on peut atteindre les 10 milliards

"On pourrait terminer avec huit, neuf ou même dix milliards, c’est possible. Qui sait ? Les gens attendaient plus de return sur leur épargne et ils ont saisi l’opportunité. Ils étaient aussi bien préparés", explique Jean Deboutte. Le départ avait été moins explosif avec le bon Leterme, en son temps.

Vendredi midi, le montant des bons d’États souscrit via les treize banques qui les proposent s’élevait à 2,98 milliards d’euros, "soit 78 fois plus que lors de la campagne de mars", alors que celui récolté par l’agence elle-même via le service des Grands-Livres atteignait 1,9 milliard. Mais le chiffre des 56 532 souscriptions sur internet est à prendre avec précaution, souligne le directeur de l’agence, "car on sait que certaines personnes ont pu faire des doublons. On verra. Il faut que l’argent soit payé sur notre compte le vendredi 1er septembre". Le montant moyen par souscription tourne autour de 33 000 €.

Le prochain bon en décembre

Il n’y a pas de plafond à atteindre pour ce bon d’État. On fera les comptes à la clôture, toute souscription restant possible jusqu’au 31 août auprès de l’agence, et jusqu’au 1er septembre auprès des banques. Mais vu le succès, le directeur songe déjà au prochain bon d’État qui sera émis au quatrième trimestre. "Le principe a toujours été que nous émettions des bons quatre fois par an. Je ne peux pas garantir que ce sera encore un bon sur un an, cela dépendra du contexte. Nous avons le choix entre 5 échéances dans la gamme. Nous communiquerons sur cela vers le 10 novembre."

La méthodologie de calcul du taux, elle, restera la même, compte tenu de commissions qui se chiffrent, ici, autour de 0,3%. "En principe, on veut que le coût soit équivalent à ce qu’on aurait avec un produit sur le marché international."

Avec ce bon d’État, le gouvernement fédéral entend réduire ses emprunts de court mais aussi de long terme. Parallèlement, l’objectif est, tout en envoyant un signal positif aux marchés financiers, de stimuler la concurrence et d’inciter les banques à relever elles aussi leurs taux d’intérêt. Ce qu’elles font.