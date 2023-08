Que vous rapporterait le bon d’État à 2,81 % par rapport au compte épargne de votre banque ? (MODULE)

L’idée est de “bloquer” votre argent durant 12 mois, en le prêtant à l’État, et de récupérer votre mise avec des intérêts parfois bien plus généreux que ce que vous propose votre banque.

Combien exactement ? Faites le calcul ci-dessous dans notre module, qui permet de comparer, après un an, ce que vous rapporterait une somme placée en bons d’État et la même somme déposée sur votre compte épargne habituel. Exemple : en plaçant 1000 euros, je pourrais obtenir 28,1 euros en intérêts via les bons d'État.

(Ceci n’est pas un conseil en investissement - Les taux d'intérêt des banques proviennent de guide-épargne.be)

Attention, il convient de bien réfléchir avant toute manœuvre avec votre patrimoine financier. En retirant de l’argent de votre compte épargne pour investir dans un bon d’État, vous perdrez la prime de fidélité qui y est associée. Celle-ci est calculée sur l’argent qui reste sans bouger sur votre compte épargne durant 12 mois, contrairement au taux de base, calculé par jour sur toute la période durant laquelle votre argent se trouvera sur votre compte.

Cette prime de fidélité est parfois plus importante dans certains établissements bancaires que la prime de base. Perdre cette prime, c’est donc encore réduire ce que peut vous rapporter le taux du bon d’État.

Notons qu’il est possible de souscrire au bon d’État directement sur le site de l’Agence fédérale de la Dette, ou via les banques, mais certaines banques appliquent des frais à l’ouverture d’un compte titre, si vous n’en possédez pas déjà un. Une nouvelle perte de rendement potentielle.

La durée de ce nouveau bon d’État, d’une année, une première en Belgique, ne permet non plus de faire fructifier vos intérêts au cours de plusieurs années. Si votre horizon d’investissement est plus long, d’autres produits peuvent s’avérer plus intéressants en réinvestissant les intérêts gagnés d’année en année.

Début août, plusieurs banques avaient remonté leur taux d’intérêt. Dans certains cas, le taux d’intérêt cumulé (prime de base et de fidélité) dépasse même la barre des 2 %, parfois assortie de conditions, comme un montant minimum à placer ou des versements limités à une certaine somme par mois.

Dans tous les cas, mieux vaut donc se renseigner et comparer, selon sa propre situation.