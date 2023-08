"Un Bon d’État, c’est un investissement où l’on met de l’argent à disposition de l’État fédéral, un investissement très sécurisé", explique Jean Deboutte. C’est un produit qui ressemble au bon de caisse, où c’est la banque qui vous rend de l’argent, ou une obligation, où c’est une société qui vous rend de l’argent. C’est sécurisé parce que l’État belge ne risque pas de tomber en faillite.

Pour l’épargnant, l’intérêt c’est d’avoir un produit qui lui rapporte plus que son compte épargne. Et pour l’État? "Nous diversifions les emprunts que nous devons faire. Hier, par exemple, on a émis des euros, pour 2,8 milliards. Nous sommes actifs tout le temps sur le marché financier. Faire appel à l’épargne domestique par le biais des Bon d’État, c’est un avantage. C’est important de se diversifier: l’État emprunte aux banques, Banque centrale, assureurs, fonds de pension… Nous avons un public diversifié et mondial."

"L’État s’est préparé à payer les coupons et n’a jamais manqué un payement depuis 1831. D’autres pays ont eu des problèmes, mais la Belgique jamais. Pour le budget du pays, ça représente un coût. Les charges d’intérêt ont diminué depuis 30, 40 ans, mais elles augmentent parce que les taux d’intérêt ont énormément augmenté depuis 18 mois."

Deux façons de souscrire aux Bons d’État

"On peut passer en direct par le site de l’Agence fédérale de la Dette, sur notre Site Bonsdetat.be. Là, il y a une application qui s’appelle Bons d’État online. Et là, en quelques clics, vous déterminez le montant que vous voulez souscrire. Mais vous pouvez aussi passer par une institution financière, toutes les grandes banques du pays et même les plus petites sont prêtes à vendre ce produit", explique M. Deboutte.

Dans les deux cas, la souscription a lieu à partir de jeudi. "Via l’État fédéral, vous avez six jours pour le faire, jusqu’au jeudi suivant, et par la banque, vous disposez d’un jour de plus, jusqu’au vendredi. Cela permet de laisser à tout le monde un temps de réflexion."

Passer par la banque ou en direct, quel est l’avantage? A vous de comparer. "Certaines grandes banques ont laissé tomber les frais de gestion sur les comptes titres", dit Jean Deboutte. "Mais si vous n’avez pas de compte titre, il faut en ouvrir un, et là, vous pouvez avoir quelques frais. C’est un peu moins cher à l’État parce que vous ne devez pas ouvrir un compte, et la gestion est aussi gratuite."

Quel est le taux des Bon d’État?

Le coupon a un taux d’intérêt brut de 3,30%, soit un taux d’intérêt net de 2,81%. Et cela, grâce à un précompte mobilier temporairement réduit à 15% au lieu de 30%. Une concurrence déloyale pour les banques? "Nous voulons ainsi stimuler la concurrence et inciter les banques à relever leurs taux d’intérêt", a déclaré le ministre des Finances Vincent Van Peteghem.

"Le livret d’épargne bénéficie d’une exonération du précompte mobilier jusqu’à 980€, puis c’est le régime de 15% qui s’applique aussi. Le régime est quasiment le même, légèrement moins avantageux que le compte épargne."

Durée du Bon d’État: un an

C’est la première fois que l’État émet un Bon d’État à un an, et ce sera pour le 4 septembre 2023. "Avant, c’étaient des Bons d’État à 3 ans minimum, 5 ans, 8 ans et 10 ans. C’est la première fois qu’on utilise un produit sur un le marché des investissements à court terme."

L’État belge pense ainsi pouvoir attirer un public différent: "Il y a des ménages qui n’osent pas bloquer leur épargne sur le long terme. Un an, c’est une durée assez réduite. On peut normalement prévoir si on aura besoin de l’argent ou pas".

Au bout d’un an, on récupère la somme prêtée à l’État plus le taux d’intérêt. Mais si on a une urgence financière, il est possible de revendre son Bon d’État: "On ne peut pas garantir que l’épargnant récupérera toute sa mise de départ, mais le risque est quand même moins élevé que pour un emprunt de 5 ou 10 ans, parce que le cours boursier fluctue moins sur un an que sur le long terme. L’idéal est de le garder un an."

Combien de Bons au minimum et au maximum?

Il y a un minimum de 100€, mais pas de maximum. L’État n’a pas fixé de limites en termes de montant, pas de nombre maximum de bons d’État, avec la fin de la souscription anticipée si on arrive à une somme donnée. "Nous sommes prêts à prendre l’argent et si les Bons d’État sont un énorme succès, on émettra moins de dettes autre part."

La Belgique a déjà émis des Bon d’État le 4 mars 2023 – à 3, 8 et 10 ans – et un Bon d’État à 10 ans le 4 juin. "Ils ont permis de récolter 390 millions € au total, ce qui est plus que les 250 millions prévus."

Sur ce nouveau Bon d’État du 4 septembre, les économistes estiment qu’on pourrait atteindre 1 milliard au moins. Ce qui est encore loin du record atteint par le Bon d’État d’Yves Leterme en 2011, qui avait attiré 5,7 milliards d’euros.

"Les statistiques des souscriptions précédentes montrent qu’il y a des montants de 1.000€, 5.000€… Parfois, 100.000 ou 500.000. La moyenne est de 17.000 € et la valeur médiane de 12 000", dit le spécialiste

Quelle démarche après un an?

Rien à faire quand le Bon d’État arrive à échéance le 4 septembre 2024: "Le montant est reversé automatiquement sur le compte qui a été indiqué".