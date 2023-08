Des bornes de charge intelligentes, tous les 60 kilomètres

AC ou DC ?

Le second paramètre est la puissance électrique délivrée par la borne elle-même. Elle s’exprime en kW (alors que le kWh est une unité qui mesure la consommation ou la production). Les véhicules électriques n’acceptent que du courant continu (DC). Les bornes les plus puissantes convertissent en DC le courant alternatif (AC) du réseau. Leur convertisseur étant plus gros que celui embarqué dans un véhicule, elles peuvent charger plus rapidement, au-delà de 50 kW. Les plus performantes installées en Europe ont aujourd’hui une puissance de 400 kW. De quoi fournir 100 km d’autonomie en 3 minutes.

Les bornes qui délivrent du courant alternatif à la voiture (qui convertit elle-même le courant en DC) montent jusqu’à 43 kW, mais les plus communes sont à 22, voire 11 ou 7 kW pour les bornes domestiques.

Même si 80 % des recharges se font à domicile ou au boulot, l’Union européenne, via son règlement AFIR approuvé en juillet, pousse les pays membres à développer leur réseau selon deux objectifs: un pourcentage de bornes lié aux ventes de véhicules électriques, et l’ambition d’une borne tous les 60 kilomètres sur les routes importantes. Elle impose aussi que les futures bornes soient capables de "charger intelligemment", c’est-à-dire en fonction de la disponibilité électrique, afin d’alléger les contraintes sur le réseau. "Cela peut être intéressant également pour le consommateur qui pourrait charger au meilleur coût, et voir les tarifs en temps réels dans le futur", estime Robin Loos, responsable Transport durable du BEUC, l’organisme représentant les consommateurs européens.

En voyage, ça se complique

Actuellement, pour charger sur une borne publique, il faut posséder une app, une carte magnétique, un badge RFiD ou un porte-clés propre à un opérateur. Il en existe près d’une vingtaine sur le marché belge. Certains ont leur propre réseau de bornes (Dats, Eneco, Total…) et pratiquent des tarifs préférentiels. L’idéal est alors de choisir le réseau de bornes le plus disponible près de chez soi, mais quand on voyage à l’étranger, tout se complique.

D’autres opérateurs (Chargemap, Plugsurfing…) sont plutôt des "sésames" ouvrant l’accès à des centaines de milliers de bornes en Europe. Tous les fournisseurs, même s’ils disposent de leur propre réseau, ont noué des accords permettant d’utiliser les bornes concurrentes. Mais les tarifs facturés sont, alors, ceux de l’opérateur de la borne, avec parfois des coûts forfaitaires ou de roaming. Le prix d’une recharge est souvent calculé au kWh, mais parfois à la minute, avec une facturation qui se poursuit même lorsque la voiture est totalement chargée. Il était temps que l’Europe mette un peu d’ordre dans tout cela.

De la puissance délivrée dépend bien sûr la durée de chargement. Le calcul est simple: le temps de recharge est égal à la capacité de la batterie de la voiture (en kWh) divisée par la puissance du chargeur. On parle là de charge pleine, mais les constructeurs automobiles conseillent de ne pas vider ses batteries et de les charger jusqu’à 80% de leur capacité. Les 20% restant prennent plus de temps à charger de manière à ménager la batterie, et coûtent donc plus cher comparé au gain d’autonomie.