Bientôt la fin du "foutoir" des recharges électriques

Un règlement européen, enfin

Cette "jungle" tarifaire appartiendra bientôt au rayon souvenirs du développement balbutiant de la mobilité électrique. Le règlement AFIR de l’Union européenne "a été formellement adopté par le Conseil et le Parlement européen cet été et on estime que son entrée en vigueur sera pour mars 2024", se réjouit Robin Loos, responsable Transport durable du BEUC, l’organisme représentant les consommateurs européens. "Il était plus que temps d’intervenir et il importera de pouvoir surveiller ce marché. C’est essentiel pour la confiance que les gens pourront avoir dans la voiture électrique."

De fait, d’après une étude YouGov menée début août en France (auprès de 618 propriétaires de voitures électriques) pour Monta, une start-up danoise, la difficulté à connaître le coût de la recharge est, pour 24 % des sondés, le plus "grand obstacle" à l’utilisation des bornes publiques à l’étranger. Cette frustration vient juste après le coût (29 %) et la lenteur (24 %) de la recharge, mais devant le manque de points de charge disponibles (22 %). Pouvoir payer avec une banale carte bancaire devrait également être une évidence. Trop simple ! 19 % des sondés regrettent que ce ne soit pas possible, ou rarement.

Avec la carte bancaire

Ce mode de paiement universel est l’une des obligations imposées dans AFIR par l’Union européenne, qui concrétise enfin sa volonté, affichée dès 2021, d’harmoniser les grilles tarifaires et d’assurer l’information des consommateurs. Avec un bémol toutefois: les opérateurs ne devront afficher les prix (hors abonnement) sur la borne que pour celles à charge rapide, au-delà de 50 kW. La tarification devra se faire en euros par kWh, et plus à la minute comme le pratiquaient certains opérateurs, notamment en France. La possibilité de pouvoir payer par carte bancaire ne sera aussi obligatoire que dans les nouvelles stations rapides, avec toutefois un rétrofit pour les bornes existantes.

"C’est assez ridicule d’avoir séparé les obligations, mais c’est le résultat des lobbyings, estime Robin Loos. C’est la partie qui nous chiffonne encore. On voulait que ça s’applique à toutes les bornes, qu’elles soient lentes ou rapides. On n’a pas eu gain de cause, mais il y a eu quand même de grosses avancées."

Pour les bornes à charge plus lentes, dont certaines sont des bornes domestiques ouvertes au public, il était sans doute plus compliqué d’accorder les modalités de paiement. Il faudra néanmoins que les informations tarifaires "soient communiquées de manière claire au consommateur avant qu’il fasse le plein", souligne Robin Loos. Il y aura aussi l’obligation de toujours rendre l’accès possible sans abonnement, notamment par le biais d’un QR Code. Les prix devront être "raisonnables" et "transparents", ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Comme AFIR est un règlement, en non une directive, il s’appliquera directement aux États membres, "et sa transcription se fera de manière plus automatique, souligne Robin Loos. Mais les autorités nationales de la concurrence pourront encore intervenir si elles estiment que le consommateur est lésé. On attend qu’elles prennent les choses à bras-le-corps. Certains pays le font déjà."

Comparer les tarifs deviendra possible

"On a un marché qui s’est développé avec des cartes dédiées qui participent à un échange de données massif, analyse-t-il. Les gens jonglent parfois avec une multitude de cartes, et ne savent pas qu’ils pourraient avoir un meilleur deal. Pour les opérateurs, le plus important, c’était de devenir le leader, que leur carte de recharge soit la plus opérable. Chacun a essayé de définir sa clientèle préférentielle et son mode de facturation."

AFIR imposera aussi à ces opérateurs de partager, de manière libre, leurs données d’utilisation en temps réel "pour que des comparaisons puissent avoir lieu. À l’heure actuelle, c’est presque impossible", ajoute le spécialiste du BEUC, qui est en train de faire le relevé "de toutes les différences de prix absurdes.". "Cela permettra à terme le développement d’applications vraiment utiles pour le consommateur."