Pour diminuer le nombre de kilomètres parcourus, bpost élargit sa flotte de camions double étage (vidéo)

Ces remorques sont, en réalité, testées depuis bientôt trois ans par l’opérateur postal, mais si elles étaient en leasing jusqu’ici, bpost a, après une période de test et quelques modifications, cette fois passé commande pour les acquérir définitivement. “Aujourd’hui, nous possédons déjà dix camions de ce type, reprend la responsable fleet. Quatre de plus devraient rejoindre notre flotte d’ici la fin de l’année et 24 autres sont attendus l’année prochaine. ”

Un marché qui évolue

De plus en plus, le marché de bpost est en effet occupé d’évoluer. Si le nombre de courriers ne cesse de diminuer, la courbe des colis envoyés suit la trajectoire inverse. Et forcément, cela prend plus de place quand il faut les déplacer d’un centre de tri vers un autre. “Nous élargissons en effet notre flotte pour répondre à notre croissance de volume, confirme Anissa Djabali. Nous transportons de plus en plus de colis et ces remorques double étage vont permettre d’en transporter encore davantage et donc de désengorger les routes puisque nous transportons plus de volume dans cette remorque. ”

Et malgré l’acquisition de ces nouveaux super-camions, bpost se défend de vouloir diminuer le nombre de ses chauffeurs. “Le but n’est pas de diminuer le nombre de chauffeurs ou de camions, mais nous continuons d’évoluer pour pouvoir transporter plus de volume, justifie bpost. Là où nous allons gagner, c’est surtout en termes de kilomètres puisque pour le même volume, avec un double deck, je vais faire deux courses plutôt que trois avec une remorque classique. ”

L’utilisation de ces camions double étage devrait permettre de diminuer de 40 % les émissions de CO2, annonce le service postal qui vise une diminution de 55 % de ses émissions d’ici 2030. Et avec une flotte de près de 650 camions et 330 remorques, le transport est forcément l’un de ses principaux points noirs.

Les nouveaux camions seront d’ailleurs également équipés, sur le toit de la remorque, de plusieurs panneaux solaires. “Ceux-ci servent à alimenter le hayon, mais également le plancher mobile entre les deux étages”, termine Anissa Djabali.

À terme, l’entreprise espère systématiquement remplacer les remorques standards par des versions à deux étages. La société prévoit ainsi d’acquérir plus de 320 de ces équipements d’ici à 2030, afin de respecter les objectifs de durabilité qu’elle s’est imposés.

