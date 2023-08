La meilleure compacte dynamique

On commence ce Top 5 avec la plus récente des 5 gagnantes. Il s’agit de la Toyota GR Yaris de 2020, avec ses quatre roues motrices et son petit 1.6 litre 3 cylindres turbo de 261 ch.

Un régal de petite bombe japonaise ©Marco Zamponi-www.zamponi.net

La meilleure berline

Au rayon des berlines un peu familiales, PistonHeads a fait triompher la BMW M5 E39 produite de 1995 à 2004. Son V8 5.0 litres envoyait 400 chevaux aux roues arrière.

Toute la puissance allemande ©BMW

La meilleure sportive

Dans un classement anglais, il ne faut pas se surprendre de trouver deux anglaises. Voici la première, couronnée “meilleure sportive” : la Lotus Elise S1 (1996-2000). La légèreté (moins de 800 kg) et la pureté de l’engin ont fait l’unanimité au sein du jury de PistonHeads.

Une Anglaise qui ne faillit pas à sa réputation ©Lotus

La meilleure pour le circuit

La deuxième anglaise est, pour l’équipe de PistonHeads, ce qui se fait de mieux pour le circuit : la Caterham 620R. Celle-ci est encore plus radicale qu’une Lotus Elise puisqu’elle est encore plus légère (près de 600 kg), tout en étant plus puissante grâce à son 2.0 litres de 310 ch.

Légèreté et puissance : ça paie ©Caterham

La meilleure supercar

On termine ce Top 5 avec une supercar qui a marqué ces 25 dernières années, accessible pour seulement quelques fortunés et collectionneurs : il s’agit de la Porsche Carrera GT. Produite entre 2003 et 2006, elle avait comme particularité d’embarquer un V10 de 612 ch, situé en position centrale arrière, marié à une boîte manuelle à 6 rapports. Ce genre de bolide n’est pas à mettre entre toutes les mains. Paul Walker, l’acteur vedette de la saga Fast&Furious, y a d’ailleurs trouvé la mort, en passager, en 2013.