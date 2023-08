Un écran de 55 pouces, 725 km d’autonomie : le Cadillac Escalade IQ repousse tous les superlatifs

On connaissait déjà le Ford F-150 Lightning et le GMC Hummer EV parmi les plus gros véhicules électriques du marché. Voici désormais l’Escalade IQ. Son allure profilée parvient presque à lui conférer une allure plus compacte que son encombrement réel. Car ce mastodonte mesure 5,70 m de long sur 2,17 de large. À titre de comparaison, un Escalade “normal” mesure 5,40 m environ, comme un Land Rover Defender 130. C’est dire la taille du nouveau venu !