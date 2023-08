La chouette idée des "bibliothèques à vélos!"

Si on y réfléchit, il serait sûrement plus écologique de pouvoir emprunter un vélo comme on le fait d’un livre en bibliothèque, et de restituer l’engin quand il n’est plus à la taille idéale. "On peut même le changer si l’enfant ne veut plus d’un rouge et qu’il préférerait un bleu", souligne Justine Collie, responsable du projet Tata Bicyclette pour l’ASBL Mpact.

Ce principe de "vélothèque" était déjà connu au Nord du pays, et notamment dans la région gantoise où l’expérience est née en 2014, mais de telles initiatives sont très rares en Wallonie. Et désormais, c’est MPact qui va encadrer Op Wielekes, le système de partage de vélos pour enfants, qui compte quelque 1600 membres en Flandre.

"Il y a une trentaine de dépôts, mais l’équipe De Transformisten n’était plus en mesure de gérer tout cela", explique Justine Collie. "On a repris la gestion de ce qui était existant et on va maintenant développer notre propre produit."

Des dépôts autonomes

Dans les ambitions de Mpact, il y a le projet de développer le même système en Wallonie et à Bruxelles, et c’est pourquoi l’ASBL lance un appel aux bénévoles pour animer pareils dépôts. Subsidiée par la Région wallonne, elle se veut surtout présente au départ du projet, pour prendre les contacts avec les communes susceptibles de les soutenir, par exemple. Mais l’ASBL mettra aussi à disposition l’application et les logiciels qui permettent de gérer la clientèle, ou des affiches pour faire connaître le service qui vise avant tout la tranche de 2 à 12 ans.

Derrière, chaque dépôt fonctionne de manière indépendante. Ce sont ses bénévoles qui fixent les horaires (généralement il est ouvert une fois par semaine, le mercredi ou le samedi) et les tarifs. Un abonnement annuel au service est conseillé (autour de 30 €) ainsi qu’une caution de 70 € pour éviter les vols. Mais à Steenokkerzeel, par exemple, ça fonctionne avec l’abonnement seul, sans caution. "Le tarif demandé permet d’avoir une rentrée d’argent si une réparation est nécessaire, les petits pépins comme un pneu crevé restant à la charge du loueur", précise Justine Collie. "L’idéal est de se faire prêter un local, par une commune ou une école. Nous sommes surtout à la recherche de bénévoles motivés par un projet à long terme. Notre idée est de créer un réseau de manière à ce que si le bon vélo n’est pas disponible à un endroit, on puisse le trouver ailleurs."

Un panel de services qui s’étend

"Faire plus avec moins". Cette idée de durabilité est à la mode, mais c’est la base de Mpact depuis 1975 déjà. Alors dénommée Taxistop, l’ASBL animait un système de covoiturage devenu Carpool. Derrière Mpact, il y a aussi le bien connu Cambio et Cozywheels, service de partage de véhicules entre particuliers ou Mobitwin, taxi social pour personnes âgées fonctionnant sur base de bénévolat. Dans un autre registre que la mobilité: Homelink et Holiday Sitting, systèmes d’échange visant à ne pas laisser sa maison inoccupée durant les vacances. Cette riche expérience, ce souci de partage et d’économie circulaire a séduit l’ASBL De Transformists qui a confié à Mpact la gestion de son réseau de "bibliothèques pour vélos" Op Wielekes, avec l’ambition de doubler le nombre de dépôts en Flandre et d’étendre le système à la Wallonie et à Bruxelles.

Vous êtes intéressé en tant que bénévole ? justine.collie@mpact.be ou 0479/74.13.92.