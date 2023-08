Faut-il se méfier des mouches “simulies”, cette espèce piqueuse et suceuse de sang, en Belgique ?

De très petites tailles, d’une moyenne de 3 millimètres, elles se faufilent à travers les toiles anti-insectes et peuvent piquer notre peau plusieurs fois, en un court laps de temps. Elles boivent ainsi notre sang, et celui des nos animaux. Mais faut-il pour autant craindre pour notre vie ?

”En Belgique, on n’a pas de sources pathogènes, ni de dangers supplémentaires à signaler”, estime d’emblée l’entomologiste de Gembloux Agro-Bio Tech, Frédéric Francis. “La mouche noire, “Simulies”, est une espèce qui pique, qui nous cause des désagréments et ça peut être un peu douloureux. Mais elles ne transmettent pas de maladie”, complète-t-il, pour temporiser encore : “La population de mouches piqueuses reste relativement stable. Quand on a des étés chauds, elles peuvent être importantes et être gênantes. Mais on ne parlera pas de danger. Il y en a un, quand on parle de transmission de maladie, comme chez les moustiques.”

Piqueuse, mais pas mordeuse

Le spécialiste contredit par ailleurs l’usage du mot “mordeuse”, employé ailleurs dans la presse : “Les mouches ne savent pas mordre. Certaines sont “broyeuses”, elles butinent et ravagent des cultures. Les mouches domestiques sont plutôt “lécheuses”, elles prélèvent des substances sucrées. Et il y a des mouches “piqueuses”, elles piquent et prélèvent du sang”, explique Frédéric Francis.

Le danger est plus notable dans les pays africains où cette mouche “simulie” transmet l’onchocercose. Cette maladie est aussi connue sous le nom de “la cécité des rivières”, qui est une infection par un parasite qui crée de fortes démangeaisons cutanées, un défigurement et une cécité, selon l’OMS.

D’autres menaces de mouches ?

En clair, les mouches ne sont pas une menace mortelle pour l’espèce humaine en Europe, d’après l’entomologiste de l’ULiège. Les espèces qui nous nuisent sont déjà connues, mais ne viendront pas à bout de nous, sauf cas d’allergie notable.

Les plus infernales sont les taons, qui gravitent autour des plans d’eau et peuvent nous importuner pendant la baignade. “Les taons sont aussi appelés les 'Tabanidae'. On sait qu’elles transmettent des maladies aux chevaux. Il faut être vigilants à leur présence et à leur capacité à transmettre des maladies. Pour l’instant, il n’y a pas de cas particuliers dans les mouches que nous connaissons”, indique Frédéric Francis.

Leurs piqûres de mouches sont douloureuses, mais rarement mortelles, comme l’explique plus globalement l’entomologiste : “Le niveau de vulnérabilité chez l’être humain dépendra des sensibilités individuelles. Certaines personnes sont plus sensibles à la salive des mouches. Au niveau cutané, d’autres auront des désagréments plus ou moins importants”, pointe-t-il.

Veiller à son hygiène et miser sur l’ingéniosité

Elles sont intrusives, et nous ne les voyons pas toujours arriver. Alors comment anticiper au mieux ? La première chose, cruciale, est de nettoyer un maximum les surfaces de la cuisine : “En général, elles s’approvisionnent dans des substances sucrées”, rappelle notre interlocuteur, sans manquer de nous rappeler que l’hygiène corporelle est déterminante : “Les mouches sont attirées par les odeurs humaines.”

La seconde piste est hors de contrôle, et il faudra faire preuve d’ingéniosité : “L’aspect du climat et de la température va influencer leur croissance. S’il fait relativement chaud, on va avoir des cycles (ndlr : de naissances) qui vont se raccourcir. Et on a là des insectes qui peuvent se succéder en termes de plusieurs générations. S’il fait très chaud, on peut avoir plusieurs générations supplémentaires. Et pour le danger, le désagrément est de se faire piquer, mais il faut relativiser les choses. La majorité des mouches que l’on retrouve chez nous ne pique pas”, insiste encore l’entomologiste Frédéric Francis.