Delhaize: les 15 repreneurs "savent très bien qu’ils vont devoir faire le sale boulot"

15 nouvelles cibles

”Je ne veux pas faire un procès d’intention à des personnes qui sont peut-être simplement naïves, dit-elle. Mais soit ces repreneurs ne se rendent pas compte de ce que c’est que d’entrer dans un conflit ouvert, soit ils s’en foutent et n’ont pas d’états d’âme vis-à-vis des travailleurs, ou soit Delhaize les paie.” L’hypothèse que “Delhaize leur donne une enveloppe commerciale pour avancer dans son projet”, en comblant une partie des différences salariales entre magasins intégrés et franchisés, a en effet été évoquée en coulisses. “La question est de savoir comment Dehaize leur a forcé la main ?”

Les syndicats qui mènent depuis des mois des actions ciblant la direction de Delhaize, voient ainsi une autre cible s’ajouter à leur combat social : “ces quinze repreneurs qui savent très bien qu’ils vont devoir faire le sale boulot, et qui acceptent de la faire. Ce qui pour nous est inacceptable.” Et d’ajouter : “nos craintes sont plus que jamais présentes.”

La responsable de la CNE ne croit par ailleurs pas que 400 repreneurs potentiels sont sur les rangs, comme Delhaize le clame dans sa communication, et que les 128 supermarchés en gestion propre ont au moins un candidat repreneur, et même au moins deux pour 90 % d’entre eux. “Certains se sont désistés, on le sait. Il y a eu des pressions”, dit-elle. “La direction de Delhaize semblait dire qu’ils voulaient aller vite, mais avec seulement 15 supermarchés dont la réouverture en tant qu’indépendants est annoncée dans le courant des mois d’octobre et de novembre, leur plan ne sera jamais réalisé avant fin décembre, comme ils le prévoyaient.”

Grains de sable dans les rouages

Le fait que Delhaize a lâché son communiqué de presse tôt ce lundi matin, “et de manière assez cavalière”, avant même la fin du Conseil d’entreprise, “montre que la direction ne tient toujours pas compte des travailleurs et de leur mobilisation, et continue à avancer comme un rouleau compresseur”, estime Myriam Djegham. “Mais on sent bien que leur stratégie a clairement des grains de sable dans les rouages. Et cela, c’est dû à la mobilisation des travailleurs.” Une mobilisation qui compte se poursuivre car les garanties données par Delhaize sur le maintien de l’emploi et des conditions salariales dans les nouveaux magasins franchisés, “c’est du vent””, dit-elle.

Ces promesses de la direction, les syndicats n’y croient tout simplement pas. “La CCT32 bis qu’ils citent ne protège pas contre les licenciements. On pourra toujours licencier pour des raisons organisationnelles, sous prétexte d’organiser le travail autrement. Cela n’offre aucune garantie, on le voit dans le dossier Intermarché-Mestdagh.” De plus, légalement, ajoute la responsable CNE, “dès qu’un repreneur possède trois magasins, et plus de 20 employés, ce qui est le cas pour certains noms ici, il passe théoriquement en commission paritaire 202, plus avantageuse pour les travailleurs, notamment au niveau du temps de travail. “C'est un combat pour lequel on sera très attentifs. Mais on va encore se retrouver dans de grosses bagarres, de beaux dossiers de contournement des règles, de la même manière que Delhaize s’évertue à contourner la loi Renault.”