Comment Colruyt compte réduire "jusqu'à 20%" le temps passé aux caisses grâce… à des caméras intelligentes

Ikea confie l’inventaire de ses stocks à des drones : “Leur travail complète celui des employés”

Après Gand et Zaventem, c’est au tour du magasin Ikea d’Hognoul de laisser voler des drones dans son entrepôt pendant les heures de fermeture. Objectifs ? Réaliser un inventaire plus précis, améliorer l’expérience des clients et soulager la charge de travail des employés. Reportage et explications.