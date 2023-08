Le marché de l’occasion se redresse et cela touche plus encore la Wallonie

Les prix vont baisser

Ce redressement est significatif. Tout d’abord, le marché de l’occasion est plus important que celui du neuf : 406 564 voitures immatriculées depuis le début de l’année, contre 299 144 pour le neuf. Ensuite, la santé de celui-ci influence fortement l’offre disponible en occasion, et donc les prix pratiqués. L’effondrement du marché du neuf ces dernières années, et le manque de véhicules disponibles à la livraison durant la crise sanitaire ont fait grimper la demande en occasions, et il était devenu difficile de trouver de bonnes occases à des prix raisonnables.

”Les prix vont doucement commencer à baisser dans les mois à venir parce qu’on voit aujourd’hui qu’il y a du stock dans les showrooms. Et il y a de plus en plus de voitures d’occasion jeunes qui arrivent sur le marché”, analyse Filip Rylant, le porte-parole de Traxio, la fédération qui donne ces chiffres.

Intérêt pour les hybrides et le diesel, en Wallonie

Par ces véhicules récents disponibles, il devrait y avoir pas mal d’hybrides rechargeables, l’intérêt fiscal pour ce type de motorisation ayant disparu en juillet, au profit des voitures purement électriques. Dès lors, les flottes vont commencer à se débarrasser de leurs PHEV et les sociétés qui les achetaient en occasion ne le feront plus. Une bonne proportion de ces véhicules partira sans doute pour l’exportation, mais ils pourraient aussi intéresser le particulier en Belgique qui, lui, n’y trouvait aucun intérêt fiscal. Notamment les personnes qui possèdent des panneaux photovoltaïques et qui peuvent ainsi effectuer une partie de leurs trajets en électrique. “Cela pourrait être intéressant pour eux”, concède Filip Rylant, mais pour l’heure le client reste encore à convaincre.

Plus largement, les motorisations hybrides, rechargeables ou non, ont de plus en plus de succès en occasion. Leur part représente désormais 8 % des immatriculations, qui restent encore fort centrées sur les moteurs à essence (53,4 %) et dans une moindre mesure par le diesel (36,6 %), en déclin même s’il conserve des partisans, surtout en Wallonie, où le diesel réalisait un aussi bon score que l’essence au cours du premier semestre de l’année, représentant tous deux environ 47 % alors que le diesel est tombé à 30 % dans les deux autres régions.

Peu de voitures électriques

La part des véhicules d’occasion 100 % électriques reste très basse (1,6 % seulement en juillet), si on la compare à la percée sur le marché du neuf. Il faut dire que leur arrivée en force sur le marché est encore très récente, et l’on trouve encore peu de modèles attractifs en occasion. Cela devrait évoluer dans les années à venir. “Bien qu’il soit incité à acheter une EV d’occasion par le biais de crédits ballons par exemple, le particulier ne mord toujours pas à l’hameçon”, souligne Traxio.

Pour l’heure, le pur électrique n’intéresse bien souvent que les entreprises, et toujours pour des raisons fiscales. Or si les voitures de société portent à bout de bras le marché du neuf (65 % des immatriculations sont au nom de sociétés), la situation est très différente sur le marché de l’occasion, où les clients particuliers représentent 86 %. En Wallonie, la part des occasions achetées par des particuliers atteint même 94,1 % au premier semestre.

Part des immatriculations de voitures d'occasion par région ©Eda Cellule graphique

Les différences entre les régions sont considérables. Les principales sociétés de leasing sont implantées en Flandre ou à Bruxelles où les immatriculations au nom d’entreprises représentent respectivement 86,4 % et 73 % du marché du neuf, contre seulement 27,9 % en Wallonie. Et si la Flandre mène la danse en matière d’immatriculations de voitures de tourisme d’occasion (54 %), la Wallonie si situe à un niveau élevé (37 %). En Wallonie, on a immatriculé 149 905 voitures d’occasion pour 63 196 voitures neuves seulement au cours des sept premiers mois de l’année. En Flandre, le neuf est très proche de l’occasion (198 376 VN pour 221 588 VO) et à Bruxelles c’est la quasi-égalité, avec un léger avantage pour le neuf (37 572 VN pour 35 071 VO)

40 % de voitures de plus de 10 ans

L’effondrement global du marché du neuf ces dernières années en Belgique, comme ailleurs en Europe, a aussi un impact sur l’âge moyen du parc automobile. “On a un parc total qui vieillit de plus en plus. Il est passé de 9 à presque 11 ans, constate Filip Rylant. On n’est pas encore au niveau de certains pays, mais le constat est là, malgré nos voitures de leasing. Les gens gardent leur voiture plus longtemps, et il y a eu moins de remplacements par des voitures neuves.”

En occasion, l’âge médian des voitures immatriculées en juillet était de 7 ans et 11 mois. Mais si un tiers avait moins de 5 ans, il faut aussi constater que 40 % de ces immatriculations portaient sur des voitures âgées de plus de 10 ans, et même, pour 8 %, vieilles de plus de 20 ans. “Un phénomène néfaste au verdissement du parc automobile et à la réduction des émissions”', souligne Traxio.